Narasimha Jayanti 2026 : श्रद्धा, धैर्य आणि न्यायाचं प्रतीक असलेली नृसिंह जयंती; जाणून घ्या तारीख, कथा आणि साजरी करण्याची पद्धत

Narasimha Jayanti 2026 Story, Significance, Puja Vidhi: नृसिंह जयंती हा भगवान विष्णूंच्या चौथ्या अवतार असलेल्या नृसिंहाचा जन्मदिन मानला जातो. दरवर्षी वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्दशी तिथीला ही जयंती साजरी केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार या दिवशी नरसिंहाची भक्तीभावाने पूजा केली तर आपल्या मनातील भीती आणि नकारात्मक विचार कमी होण्यास मदत होते. तसेच यामुळे व्यक्तीमध्ये आध्यात्मिक शक्तीही वाढते. हा दिवस केवळ एका असुर आणि देव यांच्यातील युद्धकथेपुरता मर्यादित नसून, अढळ श्रद्धा आणि शेवटी सत्याचाच विजय होतो याची अमर साक्ष म्हणूनही ओळखला जातो. यंदा ही तिथी नेमकी कधी आहे, पूजा कशी करावी आणि यामागची मूळ कथा काय आहे, याची माहिती जाणून घ्या..यंदा कधी आहे नृसिंह जयंती? 2026 मध्ये वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्दशी तिथी 30 एप्रिलला, गुरुवारी साजरी केली जाईल. ही तिथी हिंदू पंचांगानुसार अत्यंत पवित्र मानली जाते. विशेष म्हणजे संध्याकाळी, म्हणजेच सांजवेळी पूजा करणं जास्त महत्त्वाचं मानलं जातं. कारण असं मानलं जातं की याच वेळी भगवान नृसिंह प्रकट झाले होते..April 2026 Calendar: हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया ते सीता नवमी; आंब्याच्या मोसमातील खास सण आणि महत्त्वाचे दिवस जाणून घ्या.नृसिंह जयंतीची कथानृसिंह जयंती हा भगवान विष्णूंच्या चौथ्या अवताराशी संबंधित सण आहे. ही कथा भक्त प्रल्हाद आणि त्याचे वडील हिरण्यकश्यपू यांच्याबद्दल आहे. राजा हिरण्यकश्यपूला ब्रह्मदेवाकडून एक 'अशक्य' वर मिळवला होता, त्याला ना माणूस मारू शकत होता ना प्राणी; तो ना घरात मरणार होता ना बाहेर; ना दिवसा ना रात्री; आणि ना कोणत्याही शस्त्राने. या वरामुळे तो स्वतःला देव मानू लागला..पण त्याचा मुलगा प्रल्हाद मात्र भगवान विष्णूचा मोठा भक्त होता. भगवान विष्णूच्या भक्तीत तो अकंठ बुडाला होता. मात्र राजा हिरण्यकश्यपूला हे आवडत नव्हतं. त्यामुळे वैतागलेल्या राजाने एकदा प्रल्हादला विचारलं, "कुठे आहे तुझा विष्णू? या खांबात आहे का?" तेव्हा भक्त प्रल्हाद 'हो' म्हणताच राजाने खांबावर प्रहार केला.काही क्षणातच खांबाचे दोन भाग झाले आणि भगवान नृसिंह प्रकट झाले. त्यांनी प्रकट झाल्यानंतर राजाला महालाच्या उंबरठ्यावर (ना पूर्ण आत, ना पूर्ण बाहेर) आणलं. ही वेळ संध्याकाळची होती (ना पूर्ण दिवस, ना पूर्ण रात्र). त्यांनी त्याला आपल्या मांडीवर (ना जमिनीवर, ना आकाशात) झोपवलं आणि आपल्या नखांनी (ना कोणतंही शस्त्र, ना कोणतंही अस्त्र) त्याचा वध केला..Akshaya Tritiya 2026: 19 की 20 एप्रिल, कधी आहे अक्षय तृतीया? गोंधळ दूर करून जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि खास योग.या दिवसाचं आध्यात्मिक महत्त्वनृसिंह जयंती फक्त एक धार्मिक सण नाही, तर तो अंतर्मनाशी जोडलेला आहे. हा दिवस आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवतो:अनिश्चिततेच्या वेळी धीर टिकवून ठेवणंपरिणाम काय आहे हे ठाम नसतानाही श्रद्धा कायम ठेवणंशक्ती आणि संयम यांच्यात समतोल राखणंअसं मानलं जातं की या दिवशी पूजा केल्याने भीती कमी होण्यास, अडचणींवर मात करण्यास आणि मानसिक ताकद वाढवण्यास मदत होते..Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला सोनं का खरेदी करतात? थेट महाभारताशी आहे संबंध.नृसिंहाची पूजा कशी करावी?सकाळी लवकर उठून अंघोळ करा, घर किंवा पूजेची जागा स्वच्छ ठेवा आणि स्वच्छ कपडे घाला.पूजेच्या ठिकाणी भगवान नरसिंहांची प्रतिमा किंवा मूर्ती ठेवून फुलं, फळं आणि दिवा अर्पण करा."ॐ नरसिंहाय नमः" हा मंत्र जपा आणि प्रल्हादाची कथा वाचा किंवा ऐका.पूर्ण किंवा अंशतः उपवास करून शिस्त आणि मनाची एकाग्रता ठेवण्याचा प्रयत्न करा.संध्याकाळच्या सांजवेळी विशेष पूजा करा, कारण ती वेळ महत्त्वाची मानली जाते.गरजूंना अन्नदान करा किंवा मदत करून दयाळूपणा दाखवा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.