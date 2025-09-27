Navratri 2025 Day 6: नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी माता कात्यायनीची पूजा कशी करावी? जाणून घ्या विधी, मंत्र आणि महत्त्व

नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी माता कात्यायनीची पूजा केली जाते.मातेला प्रसन्न करण्यासाठी कोणत्या मंत्राचा जप करावा. माता कात्यायनीचा आशीर्वाद कायम तुमच्यावर राहील. .How to perfom Maa Katyayani Puja on Navratri: शारदीय नवरात्राचा सहावा दिवस हा माता दुर्गेच्या कात्यायनीच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार माता कात्यायनीला सुवर्ण आभा आहे आणि तिचे फक्त दर्शन भक्ताला आनंद आणि सौभाग्य प्रदान करते. असं मानलं जातं की जर एखाद्या व्यक्तीने नवरात्रात विहित विधींनुसार माता कात्यायनीची पूजा, जप, ध्यान आणि उपवास केला तर देवी तिच्यावर प्रसन्न होते आणि सर्व समस्या दूर करते. .कात्यायनीचे रूप काय आहे?धार्मिक पौराणिक कथेनुसार देवी दुर्गेचे सहावे रूप असलेल्या कात्यायनीकडे दिव्य तेज आहे. तिच्याकडे सोन्यासारखे तेज आहे. चार हात असलेल्या कात्यायनी देवीचा एक हात वरदान मुद्रेत आहे आणि दुसरा अभय मुद्रेत आहे. तिच्या एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात कमळाचे फूल आहे. देवी दुर्गेप्रमाणेच, कात्यायनी देखील सिंहावर स्वार आहे. .माता कात्यायनीची पूजा कशी करावी?नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठावे, स्नान करावे, ध्यान करावे आणि स्वच्छ कपडे परिधान करावेत. धार्मिक मान्यतेनुसार देवीची पूजा करण्यासाठी, ईशान्य कोपऱ्यात एका व्यासपीठावर लाल कापड पसरवावे आणि त्यावर कात्यायनीची फोटो किंवा मूर्ती ठेवावी. कापडावर पवित्र पाणी शिंपडावे आणि देवीला पिवळी फुले आणि कपडे अर्पण करावेत. .धार्मिक मान्यतेनुसार देवीला पिवळा रंग आवडतो. धूप, दिवे, फळे, फुले, तांदळाचे पीठ आणि पिवळ्या मिठाईने देवीची पूजा केल्यानंतर, देवीचा मंत्र "ओम देवी कात्यायनी नम:" आणि इतर श्लोकांचा जप करा. नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी, शक्य तितके माता कात्यायनी मंत्राचा जप करा. पूजेनंतर माता कात्यायनीची आरती करावी, नंतर सर्वांना प्रसाद वाटावा. .Navratri 2025 Day 5: देवी 'स्कंदमाता' ची पूजा कशी करावी? आजचा शुभ रंग कोणता? वाचा एका क्लिकवर.कात्यायनी मातेचे मंत्रोच्चार करा कात्यायनी महामाये, महायोगिन्याधिश्वरी. नन्दगोपसुतं देवी, पति मे कुरु ते नमः. माता कात्यायनीला काय अर्पण करावे?धार्मिक मान्यतेनुसार नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी माता कात्यायनीला पिवळी फळे किंवा पिवळी मिठाई अर्पण करणे शुभ मानले जाते. अशी मान्यता आहे की कात्यायनीची पूजा केल्याने सर्व त्रास दूर होतात आणि प्रत्येक इच्छा पूर्ण होते. असे मानले जाते की जर एखाद्याच्या लग्नात अडथळे येत असतील तर त्यांनी नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी हळद आणि पिवळी फुले अर्पण करून कात्यायनीची पूजा करावी. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.