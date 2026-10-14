Navratri Day Four: आज नवरात्रीची चौथी माळ; धन-संपत्तीसह आरोग्याचे वरदान देणाऱ्या कुष्मांडा मातेची पूजा! पाहा नैवेद्य अन् मंत्र...

Navratri Fourth Day: नवरात्रीत देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची नऊ दिवस विविध पद्धतीने उपासना केली जाते, म्हणूनच तिला 'नवदुर्गा' असे म्हटले जाते. शक्तीची ही उपासना मानवाला जीवनात सतत पुढे जाण्यासाठी आणि संकटांवर मात करण्याची प्रेरणा देते. नवरात्रीचा प्रत्येक दिवस विशिष्ट देवीला समर्पित असतो, त्यापैकी चौथा दिवस हा माता कुष्मांडा देवीच्या पूजनासाठी अत्यंत विशेष मानला जातो. सृष्टीची निर्मिती करणारी आदिशक्ती आणि आरोग्याचे वरदान देणारी माता कुष्मांडा हिच्या व्रताचरण, पूजन विधी, महत्त्व आणि मान्यतेबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया- .कुष्मांडा देवीचे दिव्य स्वरूप आणि महत्त्वदुर्गा देवीचे चौथे रूप असलेल्या माता कुष्मांडाला 'अष्टभुजा' देवी म्हणून ओळखले जाते.अष्टभुजा रूप: या देवीच्या आठ हातांमध्ये अनुक्रमे कमंडलू, धनुष्य, बाण, कमळाचे फूल, अमृताने भरलेले भांडे (अमृत कलश), चक्र, गदा आणि आठव्या हातात सर्व सिद्धी व संपत्ती देणारी जपमाळ शोभा वाढवते. देवीचे वाहन सिंह आहे.ब्रह्मांड रचनेची देवी: पौराणिक ग्रंथांनुसार, जेव्हा जगात अंधार होता, सृष्टी किंवा ब्रह्मांड अस्तित्वात नव्हते, तेव्हा मातेच्या एका मंद स्मितहास्याने संपूर्ण ब्रह्मांड आणि सूर्यमालेची निर्मिती झाली. त्यामुळे या देवीला 'कुष्मांडा' असे नाव पडले.सूर्यमंडळात निवास: माता कुष्मांडाचे निवासस्थान सूर्यमंडळात आहे. जिथे जाण्याची ताकद इतर कोणामध्येही नाही, तिथे माता कुष्मांडा निवास करते. तिच्या उपासनेमुळे भक्तांचे सर्व आजार बरे होतात आणि आयुष्य, यश, शक्ती व उत्तम आरोग्यात वाढ होते..Navratri 2026: ११ ऑक्टोबरपासून नवरात्रोत्सव सुरु; नऊ दिवसांच्या व्रतात काय करावे अन् काय टाळावे? जाणून घ्या नियम... .पूजा विधी आणि नियमनवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान आटोपल्यानंतर स्वच्छ वस्त्र घालावे. हातात पाणी किंवा अक्षता घेऊन माता कुष्मांडाच्या व्रताचा आणि पूजेचा संकल्प करावा.पूजेची तयारी: मंदिरात स्थापित कलशाची पूजा केल्यानंतर दुर्गा देवीच्या मूर्तीसमोर किंवा प्रतिमेसमोर दिवा आणि धूप प्रज्वलित करावा.रंगांचे महत्त्व: माता कुष्मांडाच्या पूजेमध्ये लाल रंगाच्या फुलांना खूप महत्त्व आहे. देवीला जास्वंद किंवा लाल रंगाचे गुलाब आवर्जून अर्पण करावे. तसेच पूजेच्या वेळी हिरव्या रंगाचे वस्त्र परिधान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.नैवेद्य: या दिवशी मातेला पांढऱ्या रंगाच्या मिठाईचा किंवा प्रामुख्याने मालपुव्याचा नैवेद्य दाखवावा. मंदिरात हा प्रसाद वाटल्याने देवी प्रसन्न होते. असे मानले जाते की, या नैवेद्यामुळे भक्ताच्या बुद्धीचा विकास होतो आणि निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते..कुष्मांडा देवीचे मंत्र आणि जपपूजेच्या वेळी आणि पूजेनंतर खालील मंत्रांचा जास्तीत जास्त जप करावा-मूल मंत्र: ॐ देवी कूष्माण्डायै नमः॥प्रार्थना मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥.उपासनेचे विशेष फलमाता कुष्मांडा ही फक्त धन आणि संपत्तीच देत नाही, तर माणसाला ज्याची सर्वात जास्त गरज असते त्या 'निरोगी आरोग्याचे' दान ती आपल्या भक्तांना देते. ज्या घरांमध्ये सतत आजारपण किंवा दुःखाचे वातावरण असते, त्या कुटुंबातील सदस्यांनी माता कुष्मांडाची विशेष पूजा करावी. देवीच्या कृपेने व्यक्ती रोगांपासून मुक्त होतो आणि त्याला समाजात उत्तम कीर्ती, सुख, शांती आणि समृद्धी प्राप्त होते..Navratri Day Three: आज नवरात्रीची तिसरी माळ! करा देवी चंद्रघंटेची पूजा; जाणून घ्या कथा, पूजाविधी, नैवेद्य आणि मंत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.