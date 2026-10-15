Navratri Day 5: नवरात्रीची पाचवी माळ; वात्सल्याचे प्रतीक असलेल्या 'स्कंदमातेची' पूजा! जाणून घ्या मंत्र, नैवेद्य आणि महत्त्व...

Skandamata Puja Vidhi: शारदीय नवरात्रोत्सवात दररोज आदिशक्ती दुर्गा मातेच्या विविध नऊ रूपांची अत्यंत श्रद्धाभावाने पूजा केली जाती. नवरात्रीचा प्रत्येक दिवस विशिष्ट देवीला आणि एका विशिष्ट ऊर्जेला समर्पित असतो. नवरात्रीचा पाचवा दिवस हा माता दुर्गेचे पाचवे रूप असलेल्या 'स्कंदमाता' देवीच्या पूजेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. प्रेम, वात्सल्य आणि समृद्धीचे प्रतीक असणारी स्कंदमाता आपल्या भक्तांच्या सर्व मनोकामना पूर्ण करते, अशी धार्मिक मान्यता आहे..कोण आहेत स्कंदमाता?पुराणानुसार, भगवान कार्तिकेय यांचे दुसरे नाव 'स्कंद' असे आहे. कार्तिकेय हे देवासुर संग्रामात देवतांचे सेनापती झाले होते, आणि ते या देवीचे पुत्र असल्यामुळे दुर्गा मातेच्या या रूपाला 'स्कंदमाता' म्हणून ओळखले जाते.चतुर्भुज रूप आणि वाहन: स्कंदमाता ही चारभुजाधारी (चतुर्भुज) असून ती कमळाच्या आसनावर विराजमान असते, म्हणूनच तिला 'पद्मासना' असेही म्हणतात. तिचा वर्ण अत्यंत शुभ्र असून तिचे वाहन सिंह आहे. मातेच्या एका हाताने बाळ स्कंदाला (कार्तिकेय) मांडीवर बसवले आहे, दुसऱ्या हातामध्ये कमळाचे फूल आहे, तर इतर हातांमध्ये वरमुद्रा आणि कमळपुष्प शोभून दिसते..Navratri Day Four: आज नवरात्रीची चौथी माळ; धन-संपत्तीसह आरोग्याचे वरदान देणाऱ्या कुष्मांडा मातेची पूजा! पाहा नैवेद्य अन् मंत्र....सूर्यमंडळाची अधिष्ठात्री: स्कंदमाता ही सूर्यमंडळाची अधिष्ठात्री देवी मानली जाते. त्यामुळे तिच्या उपासनेमुळे भक्तांना अलौकिक तेज आणि ऊर्जा प्राप्त होते.विशुद्ध चक्राची साधना: नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी साधकाचे मन 'विशुद्ध' चक्रात स्थिर होते. या देवीच्या उपासनेने सर्व बंधनांपासून मनाची सुटका होऊन परम शांती व मोक्षाचा मार्ग सुलभ होतो..स्कंदमाता देवीचा मंत्र आणि ध्यानपूजेच्या वेळी खालील मंत्राचा जप करणे अत्यंत फलदायी मानले जाते-ध्यान मंत्र:"सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चितकरद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥"देवीचा पौराणिक मंत्र"या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥".स्कंदमाता पूजाविधी आणि नैवेद्यनवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी विधीनुसार स्कंदमाता देवीची पूजा करावी-घटस्थापना व मूर्ती स्थापना: चौरंगावर किंवा पाटावर स्कंदमाता देवीची मूर्ती किंवा प्रतिमा स्थापित करावी. कलश स्थापना करून श्रीगणेश, वरुण आणि नवग्रहांचे पूजन करावे.षोडशोपचार पूजा: वैदिक आणि सप्तशती मंत्रांचा उच्चार करून देवीला अक्षता, लाल रंगाची फुले, सौभाग्यलंकार आणि वस्त्र अर्पण करावे..प्रिय रंग आणि नैवेद्य: स्कंदमाता देवीला पिवळा रंग अत्यंत प्रिय आहे. त्यामुळे पूजेत पिवळ्या रंगाचा अधिकाधिक वापर करावा. तसेच नैवेद्य दाखवताना त्यात केळ्याचा आवर्जून समावेश करावा.फळ: स्कंदमाता देवीच्या व्रताचरणामुळे मुलांना दीर्घायुष्य लाभते आणि घरात सुख, शांती व समृद्धी नांदते.संदेशस्कंदमाता आपल्याला एक खूप मोठा संदेश देते. आयुष्य हाच एक देवासुर संग्राम असून आपण स्वतः त्याचे सेनापती आहोत. जीवनातील चढ-उतारांचा सामना करण्यासाठी आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी नेहमी सकारात्मक विचारांनी आणि धैर्याने पुढे चालत राहण्याची आवश्यकता आहे, असे या देवीच्या स्वरूपातून शिकायला मिळते..Navratri Upvas Recipe: उपवासासाठी बनवा खमंग गुजराती हांडवो; बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.