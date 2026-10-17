Navratri Day 7: नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी अशी करा माता कालरात्रीची पूजा! जाणून घ्या मंत्र, नैवेद्य, देवीचे स्वरूप अन् महत्व...

Seventh Day of Navratri: शारदीय आणि चैत्र नवरात्रामध्ये देवी दुर्गेच्या नऊ वेगवेगळ्या रूपांची अत्यंत श्रद्धाभावाने पूजा केली जाते. नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवसाचे आणि प्रत्येक देवीच्या रूपाचे धार्मिक व आध्यात्मिक महत्त्व वेगळे आहे. दुर्गा सप्तशती आणि भागवत पुराणानुसार, नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी देवी दुर्गेच्या सातव्या स्वरूपाची म्हणजेच 'माता कालरात्री'ची पूजा करण्याचे विधान आहे. देवीचे रूप जरी पाहताना भयंकर वाटत असले, तरी ती आपल्या भक्तांना नेहमी शुभ फल देणारी असल्यामुळे तिला 'शुभंकरी' असेही म्हटले जाते. माता कालरात्रीच्या पूजेचे महत्त्व, तिचे स्वरूप आणि उपासनेची परंपरा खालीलप्रमाणे आहे..माता कालरात्रीचे अद्वितीय आणि शक्तिशाली स्वरूपमाता कालरात्रीचे शरीर गडद काळ्या रंगाचे असून डोक्यावरील केस विस्कटलेले असतात. तिच्या गळ्यात विजेप्रमाणे चमकणारी माळ शोभून दिसते. देवीला तीन डोळे असून हे तिन्ही डोळे ब्रह्मांडाइतके गोल आणि अत्यंत चमकदार आहेत. देवीच्या प्रत्येक श्वासातून अग्नीच्या भयंकर ज्वाला बाहेर पडतात.चतुर्भुज असलेल्या या देवीच्या उजव्या वरच्या हातातील वरमुद्रा भक्तांना वरदान देते, तर उजवीकडील खालचा हात अभयमुद्रा स्थितीत असतो. तसेच डावीकडील वरच्या हातात लोखंडाचा काटा आणि खालच्या हातात खड्ग (कटधार) धारण केलेले असते. गाढव हे माता कालरात्रीचे वाहन आहे. तिचे हे रूप भलेही भयकारी वाटत असले तरी ते भक्तांसाठी सदैव कल्याणकारी ठरते..Navratri Day Six: आज नवरात्रीची सहावी माळ! देवी कात्यायनीची पूजा कशी करावी? जाणून घ्या मंत्र, नैवेद्य आणि पौराणिक कथा.पूजेची वेळ, विधी आणि नैवेद्यधार्मिक मान्यतेनुसार, माता कालरात्रीची पूजा प्रामुख्याने तिन्हीसांजेनंतर किंवा रात्रीच्या वेळी करण्याचे विशेष विधान आहे. या दिवशी देवीच्या पूजेत गंगाजल, पंचामृत, फुले, गंध आणि अक्षता यांचा वापर करावा. देवीला गूळ किंवा गुळापासून बनवलेल्या पदार्थाचा नैवेद्य दाखवणे अत्यंत शुभ मानले जाते.याशिवाय, तंत्र-मंत्राचे साधक या दिवशी मध्यरात्री विशेष पूजा आणि अनुष्ठान करतात, कारण या देवीला सर्व सिद्धींची अधिष्ठात्री मानले जाते. माता कालरात्रीच्या कृपेने भक्तांचे सर्व संकट दूर होतात आणि अकाल मृत्यूचे भय कधीही वाटत नाही..सहस्रार चक्र आणि अध्यात्मिक साधनानवरात्रीच्या सातव्या दिवशी साधकाचे मन 'सहस्रार चक्रात' स्थिर झालेले असते. या चक्रात मन स्थिर झाल्यास ब्रह्मांडातील समस्त सिद्धींचे दरवाजे उघडू लागतात. साधकाचे मन पूर्णपणे देवीच्या रूपाकडे आकर्षित होते आणि त्याच्या संपूर्ण पापांचा नाश होऊन अक्षय पुण्याची प्राप्ती होते.माता कालरात्रीच्या प्रभावामुळे भूत-प्रेत, राक्षस किंवा कोणतीही नकारात्मक ऊर्जा आणि ग्रह संकटे दूर होतात. तिचे भक्त पूर्णपणे भयमुक्त जीवन जगतात. मात्र, या देवीच्या उपासनेसाठी साधकाने यम, नियम आणि संयमाचे पूर्ण पालन करून आपले मन, वचन व शरीर पवित्र ठेवणे अत्यंत गरजेचे असते..माता कालरात्रीचे प्रभावी मंत्रपूजा करताना भक्तांनी आपल्या श्रद्धा आणि शक्तीनुसार खालील मंत्रांचा जास्तीत जास्त जप करावा-मूळ मंत्र:'ऊं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नम:।'प्रार्थना मंत्र:'एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता, लम्बोष्टी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी।वामपादोल्ल सल्लोहलता कण्टक भूषणा, वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी॥'.Navratri Day 5: नवरात्रीची पाचवी माळ; वात्सल्याचे प्रतीक असलेल्या 'स्कंदमातेची' पूजा! जाणून घ्या मंत्र, नैवेद्य आणि महत्त्व... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.