Navratri Day Eight: महाअष्टमीला कशी करावी देवी महागौरीची पूजा? जाणून घ्या पूजाविधी, मंत्र, नैवेद्य आणि पौराणिक कथा

नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवसाला महत्त्व आहे. मात्र महाअष्टमीला या नऊ दिवसांत विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी देवी दुर्गेच्या आठव्या रूपाची म्हणजेच महागौरीची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवी महागौरीची मनोभावे पूजा केल्याने घरात सुख-शांती नांदते आणि भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात. या दिवशी देवीला फुले, फळे, मिठाई आणि नारळ अर्पण केला जातो. अनेक घरांमध्ये महाअष्टमीला कन्यापूजन करण्याचीही परंपरा आहे. चला तर जाणून घेऊया देवी महागौरीचे स्वरूप, पूजाविधी, शुभ मानला जाणारा नैवेद्य, मंत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित पौराणिक कथा..देवी महागौरीचे स्वरूप कसे आहे?देवी महागौरीचे रूप अतिशय शांत, सुंदर आणि तेजस्वी मानले जाते. ‘महा’ म्हणजे महान आणि ‘गौरी’ म्हणजे गोरा किंवा उजळ वर्ण असलेली, असा त्यांच्या नावाचा अर्थ सांगितला जातो.देवी महागौरी यांचा रंग पांढरा असून त्या पांढरी वस्त्रे परिधान करतात. त्यांचे वाहन बैल आहे. त्यांना चार हात असून एका हातात त्रिशूळ, तर दुसऱ्या हातात डमरू असतो. इतर दोन हात आशीर्वाद देणाऱ्या आणि भक्तांना निर्भय करणाऱ्या मुद्रेत असतात. त्यांचे हे रूप पवित्रता, शांतता आणि करुणेचे प्रतीक मानले जाते..देवी महागौरीची पूजा कशी करावी?महाअष्टमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ कपडे घालावेत. त्यानंतर पूजेची जागा स्वच्छ करून देवी महागौरीची मूर्ती किंवा फोटो ठेवावा. देवीला पांढरी फुले प्रिय असल्याची धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे देवीला पांढरी फुले, कुंकू, चंदन, अक्षता, धूप आणि दीप अर्पण करावे. त्यानंतर फळे आणि मिठाईचा नैवेद्य दाखवून देवीच्या मंत्राचा जप करावा. तसेच दुर्गा चालीसा किंवा दुर्गा सप्तशतीचे पठण करून शेवटी देवीची आरती करावी. अनेक घरांमध्ये महाअष्टमीला कन्यापूजन केले जाते. यावेळी लहान मुलींना घरी बोलावून जेवण दिले जाते आणि त्यांना दक्षिणा किंवा भेटवस्तू दिल्या जातात..देवी महागौरीचा मंत्रदेवी महागौरीची पूजा करताना पुढील मंत्राचा जप करू शकता.मंत्र:ॐ देवी महागौर्यै नमः।हा मंत्र श्रद्धेने म्हणत देवीचे स्मरण करावे..देवी महागौरीची पौराणिक कथापौराणिक कथेनुसार, माता पार्वती यांनी भगवान शिवांना पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली होती. अनेक वर्षे तप केल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर धूळ आणि माती साचली होती. त्यामुळे त्यांचा वर्ण सावळा झाला होता, असे सांगितले जाते.माता पार्वती यांच्या कठोर तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन भगवान शिवांनी त्यांना दर्शन दिले. धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान शिवांनी गंगेच्या पवित्र पाण्याने माता पार्वती यांना स्वच्छ केले. त्यानंतर त्यांचा वर्ण अतिशय उजळ झाला. त्यामुळे त्यांना ‘महागौरी’ हे नाव मिळाले, अशी पौराणिक कथा सांगितली जाते..देवी महागौरीला कोणता नैवेद्य दाखवावा?देवी महागौरीला पांढऱ्या रंगाचे आणि सात्त्विक पदार्थ अर्पण करणे शुभ मानले जाते. त्यामुळे महाअष्टमीच्या दिवशी देवीला दूध, तांदूळ आणि साखरेपासून तयार केलेली खीर अर्पण करू शकता.याशिवाय हलवा, पुरी आणि काळ्या हरभऱ्याचा नैवेद्य दाखवण्याचीही परंपरा आहे. बताशे आणि दुधापासून तयार केलेले पांढऱ्या रंगाचे गोड पदार्थही देवीला अर्पण केले जातात.धार्मिक मान्यतेनुसार, देवी महागौरीची मनोभावे पूजा करून नैवेद्य अर्पण केल्याने देवीचा आशीर्वाद मिळतो आणि घरात सुख-समृद्धी नांदते. नैवेद्य तयार करताना स्वच्छतेची काळजी घ्यावी आणि पूजेनंतर प्रसाद सर्वांना वाटावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.