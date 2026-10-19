Navratri Day Nine: आज करा देवी सिद्धिदात्रीची पूजा; जाणून घ्या पूजाविधी, मंत्र आणि कन्यापूजनाचे महत्त्व

MAA SIDDHIDATRI MANTRA AND WORSHIP RITUALS: आज नवरात्रीचा नववा दिवस. आजच्या दिवशी देवी सिद्धिदात्रीची पूजा केली जाते. अशी मान्यता आहे की, आज देवी सिद्धिदात्रीची पूर्ण श्रद्धेने पूजा केली, तर तुमच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण होतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान शंकरांनाही देवी सिद्धिदात्रीने सर्व सिद्धी दिल्या होत्या. त्यामुळे नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी देवीची मनोभावे पूजा केली जाते.या दिवशी लहान मुलींचे पूजन करण्याचीही परंपरा आहे. मुलींना देवीचे रूप मानून त्यांची पूजा केली जाते. त्यांना जेवण वाढून दक्षिणा किंवा भेटवस्तू द्यावी..देवी सिद्धिदात्रीचे स्वरूप कसे आहे?देवी सिद्धिदात्री लाल रंगाचे वस्त्र परिधान करतात.देवीला चार हात आहेत. त्यांच्या हातात चक्र, गदा, शंख आणि कमळाचे फूल असते.सिंह हे देवीचे वाहन मानले जाते.देवी कमळाच्या फुलावर विराजमान असतात..देवी सिद्धिदात्रीची पूजा कशी करावी?सर्वप्रथम भगवान गणेशाची पूजा करावी. त्यानंतर देवी सिद्धिदात्रीच्या पूजेला सुरुवात करावी.देवीला पाणी, दूध, मौली (पूजेचा पवित्र धागा), चंदन, अक्षता, फुले, कुंकू आणि हळद अर्पण करावी.देवीसमोर तुपाचा दिवा लावावा आणि धूप दाखवावा.देवीला खीर, पुरी, हलवा, काळे चणे, हंगामी फळे आणि मिठाईचा नैवेद्य दाखवावा.त्यानंतर देवीची आरती करावी आणि मंत्रांचा जप करावा..देवी सिद्धिदात्रीचा मंत्रसिद्धगंधर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि। सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी॥पूजा पूर्ण झाल्यानंतर पूजेदरम्यान नकळत झालेल्या चुकांसाठी देवीची क्षमा मागावी..देवी सिद्धिदात्रीची पौराणिक कथाधार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान शंकरांनी विविध सिद्धी मिळवण्यासाठी देवी सिद्धिदात्रीची तपश्चर्या केली होती. त्यांच्या तपश्चर्येने प्रसन्न होऊन देवीने त्यांना सर्व सिद्धी प्रदान केल्या. असेही मानले जाते की देवीच्या कृपेने भगवान शंकरांच्या शरीराचा अर्धा भाग देवीचा झाला. त्यामुळे त्यांना अर्धनारीश्वर असे म्हटले जाते..मार्कंडेय पुराणानुसार, एकूण आठ सिद्धी सांगितल्या आहेत. त्या म्हणजे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, ईशित्व आणि वशित्व.तर ब्रह्मवैवर्त पुराणात १८ सिद्धींचा उल्लेख आढळतो. धार्मिक मान्यतेनुसार, देवी सिद्धिदात्री आपल्या भक्तांना सिद्धी, सुख आणि समृद्धी प्रदान करतात. त्यामुळे नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी देवीची श्रद्धेने पूजा केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.