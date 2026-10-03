नवरात्रीत सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनाला जाणार? जाणून घ्या तिरक्या मानेमागची रंजक आख्यायिका

MARKANDEYA RISHI AND SAPTASHRUNGI DEVI STORY: नवरात्र जवळ आली की महाराष्ट्रातील वातावरण भक्तिमय होते. नऊ दिवस देवीच्या विविध रूपांची पूजा, घटस्थापना, आरती, भजन-कीर्तन आणि उपवास अशा विविध पद्धतींनी हा उत्सव साजरा केला जातो. विशेषतः महाराष्ट्रातील शक्तिपीठांना या काळात मोठे धार्मिक महत्त्व प्राप्त होते. नाशिक जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गडावरही नवरात्रीत हजारो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी करतात. डोंगररांगांनी वेढलेल्या या पवित्र स्थळाची महती केवळ देवीच्या जागृत स्वरूपामुळेच नाही, तर तिच्याशी जोडलेल्या अनेक पौराणिक कथांमुळेही आहे. .सप्तशृंगी देवीच्या मूर्तीची मान एका बाजूला तिरकी का आहे, यामागेही अशीच एक रंजक आख्यायिका सांगितली जाते. समोरच्या मार्कंडेय पर्वतावर तपश्चर्या करणारे मार्कंडेय ऋषी आणि देवी भगवती यांच्यातील भक्तीचे हे नाते या कथेतून समोर येते. देवीने ऋषींचे मंत्र आणि स्तोत्र ऐकण्यासाठी आपला कान त्यांच्या दिशेने वळवला आणि तिची मान तिरकी झाली, अशी श्रद्धा आहे. नेमकी काय आहे ही कथा आणि मार्कंडेय ऋषींचा ‘दुर्गा सप्तशती’शी काय संबंध आहे? जाणून घेऊया..सप्तशृंगी गडाच्या अगदी समोर मार्कंडेय पर्वत आहे. या पर्वताला धार्मिक आणि पौराणिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे. प्राचीन काळी याच पर्वतावर मार्कंडेय ऋषी वास्तव्यास होते, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. त्यांनी या तपोभूमीत बसून दीर्घकाळ कठोर तपश्चर्या केली. देवी भगवतीवर त्यांची अपार श्रद्धा होती..मार्कंडेय ऋषींनी देवीची आराधना करताना अनेक स्तोत्रे आणि मंत्रांचे पठण केले. याच संदर्भात ‘दुर्गा सप्तशती’ या पवित्र ग्रंथाचा उल्लेख केला जातो. देवीच्या महात्म्याचे वर्णन करणाऱ्या या ग्रंथात ७०० श्लोक आहेत. त्यामुळे देवी उपासनेच्या परंपरेत ‘दुर्गा सप्तशती’ला विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे.मार्कंडेय ऋषी दररोज मार्कंडेय पर्वतावरून समोरच्या सप्तशृंगी देवीची भक्तिभावाने स्तुती करत असत. त्यांच्या मुखातून निघणारे मंत्र, श्लोक आणि पुराणांचे पठण देवीही अत्यंत आवडीने ऐकत असे, अशी श्रद्धा आहे..मार्कंडेय ऋषी समोरच्या पर्वतावर असल्यामुळे त्यांचा आवाज स्पष्टपणे ऐकण्यासाठी सप्तशृंगी मातेने आपला कान त्यांच्या दिशेने वळवला. ऋषींच्या मंत्रोच्चारात आणि भक्तीमय पठणात तल्लीन झाल्याने देवीची मान एका बाजूला किंचित झुकली. कालांतराने देवीची ही तिरकी मुद्रा तिच्या मूर्तीचे वैशिष्ट्य बनली, अशी स्थानिक पौराणिक आख्यायिका सांगितली जाते.आजही सप्तशृंगी देवीच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांसाठी देवीची ही तिरकी मान आणि तिच्यामागील मार्कंडेय ऋषींची भक्तीची कथा श्रद्धेचा आणि आकर्षणाचा विषय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.