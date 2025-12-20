New Year Upday 2026: नवीन वर्षात 'या' खास उपायांचे शांतपणे करा पालन, वर्षभर आर्थिक समस्यांचा करावा लागणार नाही सामना

remedies to avoid money problems in 2026: नवीन वर्ष सुरु होण्यासाठी काहीच दिवस बाकी आहे. नवीन वर्षाची सुरुवात अतिशय शुभ योगायोगाने होणार आहे. पंचांगानुसार, वर्षाचा पहिला दिवस पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी तिथीला आणि गुरुवारी येईल. या दिवशी रोहिणी नक्षत्राचा प्रभाव असेल, जो सुख, समृद्धी आणि प्रगतीचे प्रतीक मानला जातो. तसेच, 1 जानेवारी 2026 रोजी रवि योग तयार होत आहे, जो रात्री 10:48 वाजता सुरू होईल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7:14 वाजेपर्यंत प्रभावी राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार रवियोग खास मानला जातो..धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी केलेल्या उपासनेमुळे धन, अन्न, समृद्धी आणि संपत्ती वाढते. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी काही सोप्या उपायांचा अवलंब केल्याने वर्षभर आर्थिक स्थैर्य आणि प्रगतीचा आशीर्वाद मिळू शकतो. हे उपाय सावधगिरीने आणि कोणालाही न सांगता केल्यास विशेषतः फलदायी मानले जातात. .संपत्ती वाढवण्यासाठी काय करावे?नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, लवकर उठावे आणि आंघोळ केल्यानंतर हातात हळदीने लेपित केलेली पिवळी कौडी किंवा कौडी घ्या. माता लक्ष्मीचे मानसिक ध्यान करताना, तुमच्या आर्थिक अडचणी आणि इच्छा आठवा. नंतर, कोणालाही न सांगता, कौडी तुमच्या तिजोरीत, पर्समध्ये किंवा जिथे तुम्ही तुमचे पैसे ठेवता तिथे ठेवा. वर्षभर ती सुरक्षित ठेवा. असं मानलं जातं की यामुळे पैशाचा प्रवाह स्थिर राहील. .नकारात्मक ऊर्जा होईल दूरनवीन वर्षाच्या सकाळी, तुमच्या हातात सात काळी मिरीचे दाणे घ्या आणि तुमच्या सर्व चिंता म्हणावे. नंतर, त्या तुमच्या घराबाहेर, कोणाच्याही लक्षात न येता, चौकाचौकात किंवा झाडाखाली ठेवा. या विधीमुळे नकारात्मक ऊर्जा आणि मानसिक ताण दूर होतो..Putrda Ekadashi 2025: वर्षाच्या शेवटच्या एकादशीला, 'या' राशीच्या लोकांचे भाग्य होईल उज्वल, सुखसोयी वाढतील.इच्छा पूर्ण करण्यासाठी खास उपाय नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, प्रदोष कालाच्या संध्याकाळी, "ओम नमः शिवाय" या मंत्राचा 11 वेळा शांतपणे जप करा. कोणालाही न सांगता, शिवलिंगाला जल अर्पण करा आणि शांतपणे परत या. असं मानलं जातं की या प्रार्थनेमुळे थेट भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळतो..वैवाहिक जीवनासाठी खास उपायनवीन वर्षाच्या दिवशी घराबाहेर पडताना, स्वच्छ रुमालात थोडेसे कच्चे तांदूळ बांधा आणि ते तुमच्यासोबत ठेवा. दिवसभर ते तुमच्यासोबत ठेवा आणि रात्री ते वाहत्या पाण्यात टाका. हे शांतपणे केल्याने नात्यात गोडवा येईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.