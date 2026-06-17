Nirjala Ekadashi 2026: 24 एकादशींच्या पुण्याइतकं फळ देणारी निर्जला एकादशी; जाणून घ्या तारीख, महत्त्व आणि व्रताचे नियम

हिंदू धर्मात एकादशी व्रतांना खास महत्त्व आहे. त्यातही वर्षभरात येणाऱ्या २४ एकादशींपैकी निर्जला एकादशीला सर्वात महत्त्वाची आणि पुण्यदायी एकादशी मानले जाते. या दिवशी काहीही न खाण्यासोबतच व्रत करणारे व्यक्ती पाणी सुद्धा पित नाहीत म्हणूनच या एकादशीला निर्जला एकादशी असं म्हणतात. धार्मिक मान्यतेनुसार या एकादशीचं व्रत केलं तर वर्षभरातल्या सगळ्याच २४ एकादशींचे पुण्य मिळतं..निर्जला एकादशी किंवा भीमसेनी एकादशीमहाभारतातल्या भीमाला वारंवार उपवास करणं जमत नव्हतं. तेव्हा महर्षी व्यासांनी त्याला फक्त निर्जला एकादशीचं व्रत करण्यास सांगितलं. भीमाने हे कठीण व्रत पाळलं, म्हणूनच निर्जला एकादशीला 'भीमसेनी एकादशी' असंही म्हटलं जातं..Auspicious June 2026: यंदाचा जून महिना धार्मिकदृष्ट्या विशेष; जाणून घ्या काय आहे त्यामागचं कारण.निर्जला एकादशी 2026यंदा निर्जला एकादशी 25 जून 2026, गुरुवारी येत आहे. एकादशी तिथी 24 जून रोजी संध्याकाली 6.12 वाजता सुरू होईल आणि 25 जून रोजी रात्री 8.09 वाजता संपेल. उपवास सोडण्यासाठी म्हणजेच पारण करण्यासाठी 26 जून रोजी सकाळी 6 ते 8.39 ही वेळ शुभ मानली जाते..निर्जला एकादशी महत्त्वधार्मिक श्रद्धेनुसार, निर्जला एकादशीचं व्रत केल्यानं धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चारही पुरुषार्थांची प्राप्ती होते, असं मानलं जातं. तसंच या व्रतामुळे पापांचं शुद्धीकरण होऊन आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि मानसिक समाधान लाभतं, अशीही धारणा आहे..Vat Purnima 2026: अधिक मासामुळे वटपौर्णिमा उशिरा; जाणून घ्या योग्य तारिख, पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि संपूर्ण विधी.निर्जला एकादशीचे व्रत नियम- या दिवशी सकाळी अंघोळ करून सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करावं.- पिवळ्या रंगाचे कपडे घालून भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा करावी.- पूजेत तुळशीची पाने, पिवळी फुले आणि पंचामृत अर्पण करावे. तसेच भगवान विष्णूंच्या मंत्रांचा जप करावा..निर्जला एकादशीला दानधर्मालाही विशेष महत्त्व आहे. तहानलेल्या व्यक्तींना पिण्याचे पाणी देणे, झाडांना पाणी घालणे, पक्षी आणि प्राण्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करणे तसेच गरजूंना अन्न, कपडे, चप्पल किंवा छत्री दान करणे शुभ मानले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.