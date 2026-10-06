भांडकुदळ की स्पष्टवक्ते? समोर बॉस असो की नेता; थेट भिडतात 'या' मूलांकाचे लोक!  अंकशास्त्रानुसार जाणून घ्या बेधडक स्वभावाचे रहस्य...

Numerology Secrets: प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वभावात आत्मविश्वास असणे उत्तम मानले जाते. पण, तोच आत्मविश्वास जेव्हा वेळेप्रसंगानुसार अतिआत्मविश्वासात बदलतो किंवा नको तिथे दाखवला जातो, तेव्हा तो अडचणीचा ठरू शकतो. आत्मविश्वासातील हीच सूक्ष्म रेषा ओळखणे गरजेचे असते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology), काही विशिष्ट जन्मतारखांचे लोक अत्यंत निर्भय, स्पष्टवक्ते आणि बेधडक प्रवृत्तीचे असतात.कामाच्या ठिकाणी किंवा दैनंदिन आयुष्यात एखादी गोष्ट चुकीची वाटल्यास, हे लोक परिणामांची अजिबात पर्वा करत नाहीत. समोर बॉस असो, वरिष्ठ असो वा कोणताही मोठा अधिकारी, हे लोक थेट त्यांच्याशी दोन हात करायला मागे-पुढे पाहत नाहीत. लोकांच्या दृष्टीने हे वागणे अनेकदा उद्धटपणाचे किंवा भांडकुदळपणाचे वाटू शकते, पण मूळात हा त्यांचा जन्मजात स्पष्टवक्तेपणा असतो. अंकशास्त्रानुसार असे मूलांक कोणते आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊया..मूलांक १: स्वाभिमानी आणि जन्मजात नेतृत्वगुण(कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेले लोक)मूलांक १ वर ग्रहांचा राजा मानल्या जाणाऱ्या 'सूर्यदेवा'चा प्रभाव असतो. त्यामुळे या लोकांमध्ये उपजतच जबरदस्त आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाची भावना असते.स्वभावाचे वैशिष्ट्य: कामाच्या ठिकाणी अन्याय, चुकीचे धोरण किंवा वरिष्ठांचे अवाजवी दडपण हे लोक कधीच सहन करत नाहीत.बॉसशी का भिडतात?: परिणामांची पर्वा न करता हे लोक थेट वरिष्ठांच्या डोळ्यात डोळे घालून आपली बाजू मांडतात. हा त्यांचा उद्धटपणा नसून, स्वतःच्या तत्त्वांवर ठाम राहण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते..Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'... .मूलांक ५: तर्काच्या जोरावर चुकीच्या गोष्टींना विरोध(कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेले लोक)बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखाली येणारे मूलांक ५ चे जातक बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य आणि तर्काच्या बाबतीत अत्यंत तीक्ष्ण असतात.स्वभावाचे वैशिष्ट्य: हे लोक विनाकारण कोणाशीही भांडत बसत नाहीत. पण, सडेतोड आणि स्पष्ट बोलणे हा त्यांचा स्वभाव असतो.बॉसशी का भिडतात?: वरिष्ठ चुकीचे बोलत असतील, तर चुकीच्या गोष्टीला 'हो ला हो' करणे यांच्या तत्त्वात बसत नाही. हे लोक अचूक तथ्ये, पुरावे आणि आकडेवारी समोर ठेवून थेट वरिष्ठांचे म्हणणे खोडून काढतात..मूलांक ७: स्वतंत्र विचार आणि मर्यादांची जाणीव(कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेले लोक)केतू ग्रहाच्या प्रभावामुळे मूलांक ७ चे लोक अत्यंत अंतर्मुख, स्वतंत्र विचारांचे आणि आपल्या कामात अत्यंत चोख असतात.स्वभावाचे वैशिष्ट्य: कोणाच्याही कामात ढवळाढवळ न करणे आणि आपल्या कामाशी काम ठेवणे हा यांचा स्वभाव असतो.बॉसशी का भिडतात?: यांच्या कामाच्या पद्धतीवर किंवा गुणवत्तेवर कोणी विनाकारण शंका घेतली, तर हे शांत बसत नाहीत. स्वतःच्या मतावर ठाम राहून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही तातडीने त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून देतात. त्यांचा हाच स्पष्टवक्तेपणा अनेकदा वरिष्ठांच्या पचनी पडत नाही..मूलांक ९: निर्भय, आक्रमक आणि लढाऊ वृत्ती(कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेले लोक)मंगळ ग्रहाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या मूलांक ९ च्या जातकांमध्ये प्रचंड धाडस, उग्र ऊर्जा आणि लढाऊ बाणा असतो.स्वभावाचे वैशिष्ट्य: लाचारी किंवा भीती यांच्या शब्दकोशातच नसते. जे काही बोलायचे आहे, ते तोंडावर स्पष्ट बोलण्याकडे यांचा कल असतो.बॉसशी का भिडतात?: स्वतःवर किंवा हाताखालील सहकाऱ्यांवर होणारा अन्याय पाहून यांचा पारा क्षणात चढतो. सहकाऱ्यांसाठी हे थेट बॉसशी लढायला उभे राहतात. यांच्या या निर्भय आणि आक्रमक स्पष्टवक्तेपणाला जग अनेकदा 'भांडकुदळपणा' समजण्याची चूक करते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.