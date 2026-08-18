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Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम! 'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!

Girls Born on These 4 Dates Are Drama Queens: अटेंशन सीकर की हाय-व्होल्टेज ड्रामा? मनातील भावना लगेच चेहऱ्यावर; वाचा 'या' ४ मूलांकांच्या मुलींमधील संवेदनशीलतेचे रहस्य!
 Numerology Birth Date Personality Traits: Drama Queen Girls

 Numerology Birth Date Personality Traits: Drama Queen Girls

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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The Most Emotional and Attention-Seeking Mulank Girls: प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्व वेगळे असते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) तुमची जन्मतारीख तुमच्या स्वभावाचा आरसा असते. काही मुली अत्यंत संवेदनशील, भावनाप्रधान आणि प्रत्येक गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देणाऱ्या असतात. अंकशास्त्रात या वर्तनाचा संबंध त्यांच्या मूलांक आणि स्वामी ग्रहाशी जोडला गेला आहे. जाणून घ्या अशाच ४ मूलांकांच्या मुलींबद्दल, ज्या स्वभावाने ड्रामेबाज आणि 'अटेंशन सीकर', संवेदनशील मानल्या जातात.

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