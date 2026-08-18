Numerology: क्षणात राग, क्षणात प्रेम! 'या' मूलांकांच्या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' सांभाळणे असते कठीण! जन्मतारखेवरून ओळखा स्वभाव!

The Most Emotional and Attention-Seeking Mulank Girls: प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि व्यक्तिमत्त्व वेगळे असते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) तुमची जन्मतारीख तुमच्या स्वभावाचा आरसा असते. काही मुली अत्यंत संवेदनशील, भावनाप्रधान आणि प्रत्येक गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देणाऱ्या असतात. अंकशास्त्रात या वर्तनाचा संबंध त्यांच्या मूलांक आणि स्वामी ग्रहाशी जोडला गेला आहे. जाणून घ्या अशाच ४ मूलांकांच्या मुलींबद्दल, ज्या स्वभावाने ड्रामेबाज आणि 'अटेंशन सीकर', संवेदनशील मानल्या जातात..मूलांक २ (जन्मतारीख: २, ११, २०, २९)स्वामी ग्रह: चंद्रस्वभाव अन् वैशिष्ट्ये: चंद्राच्या कलांप्रमाणे या मुलींचे 'मूड स्विंग्स' खूप वेगाने बदलतात. या मनाने अत्यंत संवेदनशील आणि भावुक असतात. पार्टनर किंवा मित्रांकडून थोडे जरी दुर्लक्ष झाले, तरी त्या लगेच भावुक होतात. लहान-सहान गोष्टींवरून रडणे आणि थोड्याच वेळात सामान्य होणे ही यांची खास सवय असते..Numerology: न सांगताही ओळखतात मनातील भावना! लहानपणापासूनच 'सीक्रेट कीपर' असतात 'या' मूलांकाचे लोक....मूलांक ३ (जन्मतारीख: ३, १२, २१, ३०)स्वामी ग्रह: गुरु (बृहस्पती)स्वभाव अन् वैशिष्ट्ये: या मुली बोलक्या, सर्जनशील आणि भावना व्यक्त करणाऱ्या असतात. कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा मैफिलीत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू (Center of Attraction) बनणे त्यांना आवडते. लोकांचे लक्ष आपल्यावरून हटत असल्याचे जाणवल्यास, त्या बॉलिवूड शैलीत रंगवून गोष्टी सांगून सर्वांचे लक्ष स्वतःकडे वेधून घेतात..मूलांक ५ (जन्मतारीख: ५, १४, २३)स्वामी ग्रह: बुधस्वभाव अन् वैशिष्ट्ये: बुध ग्रहाच्या प्रभावामुळे या मुली हुशार, चंचल आणि धीर नसलेल्या (अस्वस्थ) स्वभावाच्या असतात. एखादे काम त्यांच्या नियोजनानुसार झाले नाही, तर त्या लगेच घाबरतात आणि वादाचा विषय मोठा करतात. पण, त्यांना राग जितक्या लवकर येतो, तितक्याच लवकर त्यांचा राग शांतही होतो..मूलांक ९ (जन्मतारीख: ९, १८, २७)स्वामी ग्रह: मंगळस्वभाव अन् वैशिष्ट्ये: मंगळ ग्रहाच्या प्रभावामुळे या मुलींमध्ये प्रचंड ऊर्जा आणि उत्साह असतो. यांचा ड्रामा रडण्याचा नसून अति-रागाचा असतो. जराशी गोष्ट बिघडली तरी त्या तीव्र वाद घालू शकतात आणि आपले म्हणणे खरे ठरवण्यासाठी घरातील किंवा त्या ठिकाणचे वातावरण तापवून ठेवतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Business Numerology: 'या' मूलांकाचे लोक व्यापारात का ठरतात यशस्वी? जाणून घ्या त्यांना 'Business King' बनवणाऱ्या ५ खास गोष्टी! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.