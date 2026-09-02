Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा!

Personality Weaknesses Numerology Guide: आपल्या सभोवतालचे सगळेच लोक आपल्यासारखे निष्पाप असतात असे नाही. अनेकदा निष्पाप आणि दिलदार स्वभावाच्या व्यक्तींना जगातील चालाक आणि स्वार्थी लोक आपल्या जाळ्यात ओढतात. अंकशास्त्रानुसार (Numerology), व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून (मूलांकावरून) तिच्या स्वभावातील गुण-दोष स्पष्ट होतात. काही मूलांकांच्या व्यक्ती स्वभावाने अत्यंत सरळ, भावुक आणि मदत करणाऱ्या असतात. मात्र, त्यांचा हाच थेट आणि निष्पाप स्वभाव त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा कमकुवत दुवा ठरतो.अंकशास्त्रानुसार असे तीन मुख्य मूलांक आहेत, ज्यांचे जातक इतरांच्या मनातली चालाखी ओळखू शकत नाहीत आणि नकळत फसवणूक किंवा षड्यंत्राचे बळी ठरतात. जाणून घ्या या तीन मूलांकांबद्दल सविस्तर- .मूलांक २: चंद्र ग्रहाचा प्रभाव अन् कमालीची भावुकताकोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक २ असतो. या मूलांकाचा स्वामी चंद्र ग्रह आहे.स्वभाव अन् कमजोरी: हे लोक स्वभावाने अत्यंत शांत, कोमल मनाचे आणि संवेदनशील असतात. कोणालाही अडचणीत पाहून ते स्वतःचे नुकसान करूनही मदत करायला धावतात.फसवणुकीचे कारण: कोणालाही मदतीसाठी 'नाही' म्हणण्याची क्षमता यांच्यात नसते. त्यांच्या या अति-भावूक आणि हळव्या स्वभावाचा फायदा घेऊन स्वार्थी लोक आपले काम काढून घेतात आणि ऐनवेळी त्यांना एकटे सोडतात..September Astrology: करिअर की प्रेम? सप्टेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांच्या वाट्याला नक्की काय येते? पाहा ज्योतिषशास्त्र काय सांगते!.मूलांक ६: शुक्र ग्रहाचा प्रभाव अन् अति-विश्वासू वृत्तीकोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो. या मूलांकाचा स्वामी शुक्र ग्रह आहे.स्वभाव अन् कमजोरी: हे लोक आनंदी, सुंदर आणि प्रेमळ आयुष्य जगण्यावर विश्वास ठेवतात. इतरांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहणे हीच यांची सर्वात मोठी खुशी असते.फसवणुकीचे कारण: यांचा मिलनसार आणि सर्वांशी लगेच जुळवून घेणारा स्वभाव त्यांना लोकप्रिय तर बनवतो, पण याच स्वभावामुळे त्यांच्या वर्तुळात अनेक संधीसाधू लोक प्रवेश करतात. केवळ स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी आलेले लोक यांच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा घेतात..मूलांक ९: मंगळाचा प्रभाव अन् घाईगडबडीत घेतलेले निर्णयकोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ९ असतो. या मूलांकाचा स्वामी मंगळ ग्रह आहे.स्वभाव अन् कमजोरी: मंगळाच्या प्रभावामुळे हे जातक प्रचंड धाडसी, आक्रमक आणि परोपकारी असतात. इतरांना मदत करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.फसवणुकीचे कारण: "आपण सगळ्यांशी चांगले वागलो तर आपल्यासोबत वाईट कसे होईल?" या भ्रमात हे लोक राहतात. मदतीच्या नादात आणि अति-उत्साहात समोरच्या व्यक्तीची खरी नीयत न ओळखता ते घाईघाईने निर्णय घेतात, ज्यामुळे अनेकदा मोठे नुकसान सहन करावे लागते..Numerology: शत्रूची ताकद\nवाढेल,जवळचेच विश्वासघात करतील; तरी मोडतील पण वाकणार नाहीत 'या' मूलांकांचे लोक!.अंकशास्त्र तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्लासरळ आणि निष्पाप असणे चुकीचे नाही, पण आजच्या जगात डोळे मिटून कोणावरही विश्वास ठेवणे धोक्याचे ठरू शकते. मूलांक २, ६ आणि ९ च्या व्यक्तींनी खालील गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे:हळवेपणासोबत बुद्धीचा वापर करा: कोणत्याही निर्णयाच्या वेळी केवळ मनाने विचार न करता व्यवहारी बुद्धीचा वापर करा.परखल्याशिवाय विश्वास नको: कोणालाही मदत करण्यापूर्वी किंवा नात्यात पुढे जाण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीची नीयत आणि भूतकाळ तपासून पाहा.'नाही' म्हणायला शिका: आपल्या क्षमतेबाहेर जाऊन किंवा स्वतःचे नुकसान करून कोणाचीही मदत करणे टाळा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.