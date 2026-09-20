Numerology: 'या' मूलांकाच्या मुली सासरी घेऊन येतात अखंड समृद्धी! पाहा कोणत्या मूलांकाची मुलगी सासरसाठी ठरते लक्ष्मी?

Women Who Bring Fortune to In-Laws: भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला 'गृहलक्ष्मी'चे स्थान दिले गेले आहे. कन्या ही जन्मानंतर वडिलांच्या तर लग्नानंतर पतीच्या आयुष्यात आनंद, मांगल्य आणि समृद्धी घेऊन येणारी साक्षात लक्ष्मी मानली जाते. अंकशास्त्रानुसार, विशिष्ट जन्मतारखेच्या मुली ज्या घरात पाऊल ठेवतात, तिथला वास्तुदोष दूर होऊन घराची आर्थिक अन् सामाजिक प्रगती वेगाने होते. जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या १ ते ९ मूलांकांच्या स्त्रियांचे वैशिष्ट्य आणि त्या सासरी कोणती समृद्धी घेऊन येतात, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे- .मूलांक १ ते ३: नेतृत्व, शांती आणि ज्ञानाचा संगममूलांक १ (जन्मतारीख: १, १०, १९ किंवा २८)सूर्य ग्रहाचा प्रभाव असलेल्या या कन्या अत्यंत तेजस्वी, स्वाभिमानी आणि उपजत नेतृत्वगुण असलेल्या असतात. या मुली ज्या घरात सून म्हणून जातात, त्या घराची सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसन्मान आणि आर्थिक पत दुपटीने वाढते. कठीण प्रसंगात कुटुंबाला एकसंध ठेवण्याची ताकद यांच्यात असते.मूलांक २ (जन्मतारीख: २, ११, २० किंवा २९)चंद्र ग्रहाचे स्वामित्व लाभलेल्या या मुली संवेदनशील, प्रेमळ आणि शांत स्वभावाच्या असतात. सासरी जाताच त्या तिथल्या माणसांशी दुधात साखर विरघळावी तशा सहज एकरूप होतात. यांच्या उपस्थितीने घरातील वाद-विवाद संपून सुख आणि शांती नांदू लागते..मूलांक ३ (जन्मतारीख: ३, १२, २१ किंवा ३०)देवगुरू बृहस्पतीचा (गुरू) आशीर्वाद असलेल्या या कन्या सुसंस्कृत, हुशार आणि धार्मिक वृत्तीच्या असतात. घरातील आर्थिक नियोजन आणि कौटुंबिक नीतिमत्ता टिकवण्यात यांचा हातखंडा असतो. यांच्या सात्विक विचारांमुळे कुटुंबात ज्ञान, भरभराट आणि अध्यात्मिक प्रगती वेगाने होते..Numerology: Love Marriage की Arranged? 'या' ३ मूलांकांच्या लोकांचे जुळतात सर्वाधिक प्रेमविवाह; जाणून घ्या जन्मतारखेत दडलेलं लग्नाचं रहस्य! .मूलांक ४ ते ६: मुत्सद्दीपणा, चातुर्य अन् ऐश्वर्याचे प्रतीकमूलांक ४ (जन्मतारीख: ४, १३, २२ किंवा ३१)राहूच्या प्रभावाखाली असलेल्या या मुली अत्यंत व्यावहारिक, मेहनती आणि जिद्दी असतात. कोणत्याही कठीण परिस्थितीत खचून न जाता घराला आर्थिक अन् मानसिक आधार देण्याची क्षमता यांच्यात असते. आपल्या कष्टाच्या बळावर त्या सासरच्या विस्कटलेल्या घडीला समृद्धीच्या शिखरावर नेतात.मूलांक ५ (जन्मतारीख: ५, १४ किंवा २३)बुध ग्रहाचा प्रभाव असणाऱ्या या कन्या विलक्षण चाणाक्ष, हसऱ्या आणि कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या असतात. आपल्या गोड बोलण्याने त्या सासरच्या प्रत्येक सदस्याचे मन जिंकून घेतात. यांच्या व्यापारी दृष्टिकोनामुळे आणि उत्तम व्यवस्थापनामुळे घरात धनधान्याची आवक लक्षणीयरीत्या वाढते..मूलांक ६ (जन्मतारीख: ६, १५ किंवा २४)शुक्र ग्रहाच्या कृपाछत्राखाली जन्मलेल्या या कन्या साक्षात सौंदर्य आणि ऐश्वर्याचे प्रतीक मानल्या जातात. यांच्या आगमनाने घरात भौतिक सुखसोयी, कला आणि संपन्नतेची कधीच कमतरता भासत नाही. या मुली ज्या घराची सून बनतात, तिथे अखंड वैभव नांदते..Numerology Insights: पहिल्याच भेटीत जिंकतात सर्वांचे मन! 'या' ३ मूलांकांचे लोक मानले जातात खरे 'सोशल बटरफ्लाय'! .मूलांक ७ ते ९: अध्यात्म, कर्तव्यदक्षता अन् पराक्रममूलांक ७ (जन्मतारीख: ७, १६ किंवा २५)केतू ग्रहाचा प्रभाव असलेल्या या मुली अंतर्मुख, प्रामाणिक आणि निस्वार्थी असतात. यांच्यातील सकारात्मक विचार आणि आध्यात्मिक ऊर्जा घरातील संकटांना दूर ठेवते. यांच्या शुभ पावलांमुळे सासरच्या लोकांचे रखडलेले भाग्य उघडते आणि घरात आत्मिक शांती राहते.मूलांक ८ (जन्मतारीख: ८, १७ किंवा २६)शनिदेवाचा प्रभाव असलेल्या या कन्या संयमी, न्यायप्रिय आणि कर्तव्यदक्ष असतात. सुरुवातीला संघर्ष करावा लागला तरी आपल्या अखंड परिश्रमाने त्या सासरच्या घराचा कायापालट करतात. यांच्यामुळे कुटुंबाला दीर्घकालीन स्थैर्य आणि संपत्तीचा लाभ होतो..मूलांक ९ (जन्मतारीख: ९, १८ किंवा २७)मंगळ ग्रहाचे तेज लाभलेल्या या कन्या धाडसी, उत्साही आणि विशाल हृदयाच्या असतात. कुटुंबावर येणाऱ्या कोणत्याही संकटाचा त्या छातीठोकपणे मुकाबला करतात. यांच्या आगमनाने सासरच्या घरात एक नवी ऊर्जा निर्माण होते आणि घराचे नाव उंचावते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.