Numerology: 'या' मूलांकांच्या सुनांसमोर सासूलाही घ्यावी लागते नमती बाजू; सासरच्या घरात चालतो फक्त यांचाच दबदबा!

Numerology: प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि त्याचे व्यक्तिमत्त्व त्याच्या मूलांकावरून ठरत असते. अंकशास्त्रामध्ये (Numerology) १ ते ९ या सर्व मूलांकांच्या वैशिष्ट्यांचा सविस्तर अभ्यास केला जातो. काही स्त्रिया स्वभावाने खूप नम्र आणि शांत असतात, तर काही स्त्रिया अत्यंत निडर, स्वाभिमानी आणि कणखर विचारांच्या असतात.अंकशास्त्रानुसार, विशिष्ट जन्मतारीख असलेल्या सुनांचा स्वभाव असा असतो की, त्या सासरच्या घरात कोणाचाही अन्याय किंवा दबाव अजिबात सहन करत नाहीत. त्या सासरच्या घरात स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करतात आणि त्यांचा शब्द घरात महत्त्वाचा मानला जातो. सासरच्या मंडळींना किंवा सासूलाही त्यांच्याशी पंगा घेणे महागात पडू शकते. कोणत्या आहेत त्या जन्मतारखा आणि मूलांक, हे सविस्तर जाणून घेऊया..मूलांक १ ची सून: नेतृत्वगुण आणि आत्मविश्वासज्या महिलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ यांपैकी एका तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ मानला जातो.ग्रहांचा प्रभाव: मूलांक १ चा स्वामी ग्रह सूर्यदेव आहे. सूर्याच्या प्रभावामुळे या मूलांकाच्या स्त्रियांमध्ये जन्मजात नेतृत्व क्षमता आणि मोठा आत्मविश्वास असतो.स्वातंत्र्यप्रिय स्वभाव: या सुनांना आपले काम स्वतः करायला आवडते. त्यांच्या कामात किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यात कोणीही ढवळाढवळ केलेली त्यांना अजिबात आवडत नाही.स्पष्टवक्तेपणा: जर त्यांना सासरच्या घरात कोणतीही गोष्ट चुकीची वाटली, तर त्या न घाबरता स्पष्ट आणि थेट शब्दांत आपले मत मांडतात. त्या कोणत्याही प्रकारचा मानसिक दबाव सहन करत नाहीत..Numerology: वयाने लहान पण बुद्धीने हुशार! 'या' मूलांकाची मुलं असतात ओव्हर-मॅच्युअर्ड; पालकांनाही देतात सल्ले....मूलांक ९ ची सून: स्वाभिमानी, निडर आणि कणखरज्या महिलांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ यांपैकी एका तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ९ असतो.ग्रहांचा प्रभाव: या मूलांकाचा स्वामी मंगळ ग्रह आहे. मंगळाच्या प्रभावामुळे या महिला अत्यंत परिश्रमी, शिस्तप्रिय आणि जिद्दी स्वभावाच्या असतात.स्वाभिमानाशी तडजोड नाही: मूलांक ९ च्या सुना स्वतःच्या मान-सन्मानाबाबत खूप संवेदनशील असतात. जर सासरच्या घरात कोणी त्यांना कमी लेखण्याचा किंवा त्यांचा अनादर करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या त्याचा तीव्र प्रतिकार करतात..कणखर उत्तर: यांचा स्वभाव थोडा आक्रमक असू शकतो. सासरच्या मंडळींनी विनाकारण वर्चस्व गाजवायचा प्रयत्न केल्यास या सुना त्यांना सडेतोड उत्तर देतात. त्यामुळे सासरच्या घरात त्यांचा एक वेगळाच दबदबा आणि आदर असतो.अंकशास्त्रानुसार या दोन्ही मूलांकांच्या स्त्रिया दिसायला जितक्या मनमिळाऊ असतात, तितक्याच त्या स्वतःच्या स्वाभिमानाबाबत आणि अधिकारांबाबत जागरूक असतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.