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Leadership Numerology: 'या' ३ मूलांकांच्या लोकांमध्ये लहानपणापासूनच असते लीडरशिप क्वालिटी!

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People Born On These Dates Have Powerful Leadership Traits

People Born On These Dates Have Powerful Leadership Traits

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Leadership Traits By Birth Date: अंकशास्त्रामध्ये (Numerology) १ ते ९ मूलांकांचे स्वतःचे असे वेगळे महत्त्व आणि वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक मूलांकाचा एक स्वामी ग्रह असतो, ज्याचा थेट प्रभाव त्या व्यक्तीच्या स्वभावावर, विचारसरणीवर आणि कार्यशैलीवर पडतो. काही व्यक्तींमध्ये कठीण प्रसंगात पुढे राहून मार्गदर्शन करण्याचे आणि लोकांचे नेतृत्व करण्याचे गुण उपजत, लहानपणापासून असतात.

अंकशास्त्रानुसार मूलांक १, ३ आणि ९ असलेल्या व्यक्तींना 'जन्मजात लीडर' (Born Leaders) मानले जाते. या तिन्ही मूलांकांचे नेतृत्वगुण आणि त्यांच्यासाठीचे शुभ रंग व वार खालीलप्रमाणे आहेत-

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