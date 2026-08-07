Leadership Numerology: 'या' ३ मूलांकांच्या लोकांमध्ये लहानपणापासूनच असते लीडरशिप क्वालिटी!

Leadership Traits By Birth Date: अंकशास्त्रामध्ये (Numerology) १ ते ९ मूलांकांचे स्वतःचे असे वेगळे महत्त्व आणि वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक मूलांकाचा एक स्वामी ग्रह असतो, ज्याचा थेट प्रभाव त्या व्यक्तीच्या स्वभावावर, विचारसरणीवर आणि कार्यशैलीवर पडतो. काही व्यक्तींमध्ये कठीण प्रसंगात पुढे राहून मार्गदर्शन करण्याचे आणि लोकांचे नेतृत्व करण्याचे गुण उपजत, लहानपणापासून असतात.अंकशास्त्रानुसार मूलांक १, ३ आणि ९ असलेल्या व्यक्तींना 'जन्मजात लीडर' (Born Leaders) मानले जाते. या तिन्ही मूलांकांचे नेतृत्वगुण आणि त्यांच्यासाठीचे शुभ रंग व वार खालीलप्रमाणे आहेत-.मूलांक १ - नैसर्गिक नेतृत्व आणि प्रचंड आत्मविश्वास(कोणत्याही महिन्याची १, १०, १९ किंवा २८ तारीख)नेतृत्वगुण: मूलांक १ चा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. ज्याप्रमाणे सूर्य हा सर्व ग्रहांचा राजा मानला जातो, त्याचप्रमाणे या लोकांमध्ये राजासारखे नेतृत्वगुण असतात. हे लोक स्वतंत्र विचारसरणीचे, धाडसी आणि स्वाभिमानी असतात. कोणत्याही कामात पुढाकार घेणे आणि संकटाच्या वेळी सर्वांच्या पुढे उभे राहून नेतृत्व करणे हा यांचा मूळ स्वभाव असतो.शुभ रंग: पिवळा, सोनेरी (Gold), लाल आणि केशरी.शुभ वार: रविवार आणि सोमवार..Numerology: न सांगताही ओळखतात मनातील भावना! लहानपणापासूनच 'सीक्रेट कीपर' असतात 'या' मूलांकाचे लोक....मूलांक ३: मार्गदर्शक आणि दूरदृष्टी(कोणत्याही महिन्याची ३, १२, २१ किंवा ३० तारीख)नेतृत्वगुण: मूलांक ३ चा स्वामी ग्रह गुरु (बृहस्पती) आहे. गुरु हा ज्ञानाचा कारक मानला जातो. त्यामुळे या व्यक्तींमध्ये बुद्धिमत्ता, शिस्त आणि ज्ञानाच्या जोरावर नेतृत्व करण्याची अफाट क्षमता असते. हे लोक फक्त हुकूम गाजवणारे लीडर नसतात, तर सहकाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करणारे उत्तम 'मेंटॉर' (Mentor) ठरतात.शुभ रंग: पिवळा, हलका गुलाबी आणि केशर रंग (Saffron).शुभ वार: गुरुवार आणि शुक्रवार..मूलांक ९ - धाडसी, आक्रमक आणि रक्षक(कोणत्याही महिन्याची ९, १८ किंवा २७ तारीख)नेतृत्वगुण: मूलांक ९ चा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. मंगळ हा ग्रहांचा सेनापती मानला जातो. त्यामुळे या व्यक्तींमध्ये अफाट ऊर्जा, धैर्य आणि सैनिकासारखे नेतृत्वगुण असतात. कठीण आव्हानांना न घाबरता सामोरे जाणे आणि सहकाऱ्यांचे रक्षण करणे हे यांचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. प्रशासकीय, क्रीडा किंवा राजकीय क्षेत्रात हे लोक यशस्वी ठरतात.शुभ रंग: लाल, गडद गुलाबी आणि मरून.शुभ वार: मंगळवार आणि गुरुवार.महत्त्वाचा सल्ला-तुमच्याकडे जन्मजात नेतृत्वगुण असतील, तर योग्य शुभ रंग आणि वारांचा वापर करून तुम्ही तुमची ऊर्जा अधिक सकारात्मक बनवू शकता. वडीलधाऱ्या मंडळींचा व गुरूंचा आदर ठेवून पुढाकार घेतल्यास या तिन्ही मूलांकांच्या व्यक्तींना आयुष्यात उच्च पद आणि मानसन्मान प्राप्त होतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Kitchen Vastu Tips: तुमचे स्वयंपाकघर योग्य दिशेला आहे का? जाणून घ्या गॅस शेगडी आणि सिंक कुठे असावे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.