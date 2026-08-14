Career Numerology: IT, कोडिंग ते रिसर्च; अंकशास्त्रानुसार 'या' ४ मूलांकाच्या लोकांना मिळते परदेशात नोकरी!

Numerology for Foreign Job: आजच्या काळात परदेशात जाऊन नोकरी करणे आणि तिथेच करिअर घडवणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीची जन्मतारीख आणि त्यावरून निघणारा मूलांक तिच्या स्वभाव, आवडीनिवडी आणि करिअरच्या दिशेबाबत अनेक महत्त्वाचे संकेत देतो.काही विशिष्ट मूलांक अशा व्यक्तींचे असतात, ज्यांच्यासाठी परदेश प्रवास, दुसऱ्या देशात काम करणे किंवा तिथे स्थायिक होण्याचे योग अधिक प्रबळ असतात. जाणून घ्या ते ४ मूलांक कोणते आहेत आणि त्यांच्या करिअरची खास वैशिष्ट्ये कोणती..मूलांक 4 (जन्मतारीख: 4, 13, 22 किंवा 31)वैशिष्ट्ये: कोणत्याही महिन्याच्या 4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 4 असतो. हे लोक पारंपरिक सीमांच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारे असतात.परदेशातील संधी: यांना तंत्रज्ञान (Tech) आणि आयटी (IT) क्षेत्रात मोठे यश मिळते. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात यांना काम करण्याची संधी मिळते. अनेकदा यांच्या आयुष्यात अचानक परदेशात जाण्याची संधी चालून येते..Numerology: ११:११ अंक दिसल्यास खरंच इच्छा पूर्ण होतात? 'मास्टर नंबर'बद्दल काय सांगतं अंकशास्त्र? जाणून घ्या अर्थ आणि मान्यता!.मूलांक 5 (जन्मतारीख: 5, 14 किंवा 23)वैशिष्ट्ये: कोणत्याही महिन्याच्या 5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक 5 असतो. अंकशास्त्रात हा मूलांक प्रवास आणि बदलांशी जोडला गेला आहे.परदेशातील संधी: उत्तम संवाद कौशल्य आणि व्यावसायिक समजामुळे हे लोक करिअरमध्ये वेगाने प्रगती करतात. यांच्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs) आणि परदेशी व्यापारात उत्तम संधी निर्माण होतात..मूलांक 7 (जन्मतारीख: 7, 16 किंवा 25)वैशिष्ट्ये: 7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक 7 असतो. हे लोक जिज्ञासू आणि संशोधक वृत्तीचे असतात.परदेशातील संधी: रिसर्च, कोडिंग, तंत्रज्ञान आणि अध्यात्म या क्षेत्रांत यांना परदेशात विशेष संधी मिळतात. नवीन वातावरणात जाऊन हे लोक स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण करतात..मूलांक 9 (जन्मतारीख: 9, 18 किंवा 27)वैशिष्ट्ये: 9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 9 असतो. हा मूलांक ऊर्जा, साहस आणि उत्साहाचे प्रतीक मानला जातो.परदेशातील संधी: आव्हानांना न घाबरता नवीन संस्कृतीत रुळण्याच्या स्वभावामुळे यांना परदेशात मोठे यश मिळते. मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करण्याचे योग यांच्यासाठी अधिक असतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: लहानपणापासूनच कुशाग्र बुद्धीचे असतात 'या' ३ जन्मतारखा असलेले लोक; करिअरमध्ये मिळवतात मोठे यश!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.