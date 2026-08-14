संस्कृती

Career Numerology: IT, कोडिंग ते रिसर्च; अंकशास्त्रानुसार 'या' ४ मूलांकाच्या लोकांना मिळते परदेशात नोकरी!

Foreign Job Success by Birth Date: जन्मपत्रिकेतील मूलांक ठरवतो तुमच्या करिअरची दिशा; जाणून घ्या कोणत्या चार मूलांकांच्या व्यक्तींना परदेशात जाण्याची अन् स्थायिक होण्याची सुवर्णसंधी मिळते....
Will You Work Abroad? Numerology Reveals 4 Lucky Root Numbers for Overseas Careers

Will You Work Abroad? Numerology Reveals 4 Lucky Root Numbers for Overseas Careers

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Numerology for Foreign Job: आजच्या काळात परदेशात जाऊन नोकरी करणे आणि तिथेच करिअर घडवणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीची जन्मतारीख आणि त्यावरून निघणारा मूलांक तिच्या स्वभाव, आवडीनिवडी आणि करिअरच्या दिशेबाबत अनेक महत्त्वाचे संकेत देतो.

काही विशिष्ट मूलांक अशा व्यक्तींचे असतात, ज्यांच्यासाठी परदेश प्रवास, दुसऱ्या देशात काम करणे किंवा तिथे स्थायिक होण्याचे योग अधिक प्रबळ असतात. जाणून घ्या ते ४ मूलांक कोणते आहेत आणि त्यांच्या करिअरची खास वैशिष्ट्ये कोणती.

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