संस्कृती

Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?

Numerology Predicts Wealth and Luck: 'या' मूलांकाच्या मुली माहेर अन् सासर दोन्हीकडे आणतात सुख, समृद्धी आणि प्रगती! 'या' मुलींमुळे कुटुंबात कधीच भासत नाही पैशांची अडचण...
Numerology Girls Born on These 4 Dates Bring Luck to Father and Husband

Numerology: Girls Born on These 4 Dates Bring Luck to Father and Husband

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Numerology Secrets: अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा त्याच्या स्वभावावर, भविष्यावर आणि त्याच्याशी जोडलेल्या लोकांच्या आयुष्यावर खोल प्रभाव पडतो. जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकावरून व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व कसे असेल, हे स्पष्ट होते. अंकशास्त्रातील विशेष दाव्यानुसार, काही विशिष्ट तारखांना जन्मलेल्या मुली आपल्या कुटुंबासाठी, विशेषतः स्वतःचे वडील आणि पतीसाठी अत्यंत नशीबवान मानल्या जातात.

या मुली जिथे राहतात तिथे सकारात्मक ऊर्जा, आनंद आणि आर्थिक सुबत्ता कायम राहते. माहेर असो वा सासर, त्यांच्या उपस्थितीने घरामध्ये समृद्धी आणि प्रगतीचे नवे मार्ग उघडतात, असे मानले जाते.

Loading content, please wait...
Kerala
Career
Daughter-in-law
father and daughter
Numerology
Wealth
health
daughter father bond in politics
husband wife relationship issues
Marathi News Esakal
www.esakal.com