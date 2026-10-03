Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?

Numerology Secrets: अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा त्याच्या स्वभावावर, भविष्यावर आणि त्याच्याशी जोडलेल्या लोकांच्या आयुष्यावर खोल प्रभाव पडतो. जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकावरून व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व कसे असेल, हे स्पष्ट होते. अंकशास्त्रातील विशेष दाव्यानुसार, काही विशिष्ट तारखांना जन्मलेल्या मुली आपल्या कुटुंबासाठी, विशेषतः स्वतःचे वडील आणि पतीसाठी अत्यंत नशीबवान मानल्या जातात.या मुली जिथे राहतात तिथे सकारात्मक ऊर्जा, आनंद आणि आर्थिक सुबत्ता कायम राहते. माहेर असो वा सासर, त्यांच्या उपस्थितीने घरामध्ये समृद्धी आणि प्रगतीचे नवे मार्ग उघडतात, असे मानले जाते..मूलांक १: आत्मविश्वासी अन् नेतृत्वगुणांनी समृद्धज्या मुलींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ मानला जातो. अंकशास्त्रात मूलांक १ चा स्वामी 'सूर्य' ग्रह मानला जातो.स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: मूलांक १ च्या मुली अत्यंत आत्मविश्वासी, स्वतंत्र विचारसरणीच्या आणि नेतृत्वगुण असलेल्या असतात.कुटुंबावर प्रभाव: लग्नानंतर या मुली आपल्या पतीला करिअरमध्ये पुढे जाण्यासाठी सतत प्रेरित करतात. त्यांच्या मेहनतीचा आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाचा फायदा संपूर्ण कुटुंबाला होतो. यांच्या भाग्यामुळे पिता आणि पती दोघांच्याही आयुष्यात नवीन आर्थिक संधी निर्माण होतात..Numerology: मूलांकानुसार निवडा मंगळसूत्र! काळे मणी, मोती की डायमंड? पेंडंटची रचना ठरवेल वैवाहिक आयुष्यातील गोडवा! .मूलांक ३: बुद्धिमान अन् सकारात्मकतेचा स्रोतकोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या मुलींचा मूलांक ३ असतो. या मूलांकाचा संबंध 'बृहस्पति' (गुरू) ग्रहाशी असतो.स्वभाव आणि वैशिष्ट्ये: या मुली अत्यंत समंजस, ज्ञानी आणि अभ्यासू वृत्तीच्या असतात. कठीण परिस्थितीतही योग्य आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात त्या कुटुंबाला मदत करतात.कुटुंबावर प्रभाव: त्यांच्या सकारात्मक विचारसरणीमुळे घरात आनंदी वातावरण राहते. त्यांच्या आगमनाने पिता आणि पती दोघांच्याही करिअरमध्ये वेगाने प्रगती होते आणि उत्पन्नाचे नवे स्रोत तयार होतात..१२ तारखेला जन्मलेल्या मुली का असतात अधिक खास?अंकशास्त्रामध्ये १२ तारखेला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. १२ तारखेतील १ (सूर्य) आणि २ (चंद्र) या दोन अंकाची बेरीज ३ (गुरू) येते.यामुळे १२ तारखेला जन्मलेल्या मुलींमध्ये सूर्याचा आत्मविश्वास, चंद्राची भावनिक समृद्धी आणि गुरूचे ज्ञान यांचा उत्तम मिलाफ पाहायला मिळतो. या मुली कौटुंबिक आणि व्यावसायिक दोन्ही पातळ्यांवर अत्यंत यशस्वी आणि नशीबवान मानल्या जातात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.