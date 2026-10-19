Numerology: नवीन व्यवसाय किंवा नोकरी बदलण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या तुमच्या मूलांकानुसार कोणती तारीख ठरेल भाग्याची!

Numerology: प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या करिअरमध्ये यश मिळवायचे असते आणि प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचायचे असते. नवीन व्यवसाय सुरू करणे असो किंवा सध्याची नोकरी बदलून नवीन संधी शोधणे असो, योग्य वेळेची आणि शुभ तारखेची निवड करणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. अनेकदा आपण चांगल्या संधीच्या प्रतीक्षेत असतो, पण योग्य वेळेचे गणित जुळले नाही, तर हवी तशी यशप्राप्ती होत नाही..अंकशास्त्रानुसार (Numerology), तुमची जन्मतारीख म्हणजेच तुमचा 'मूलांक' (Mulank) तुमच्या आयुष्यातील निर्णय आणि यशावर मोठा प्रभाव टाकतो. जसे आपण कुंडलीवरून शुभ मुहूर्त काढतो, तसेच मूलांकाच्या आधारेदेखील नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी किंवा नोकरी बदलण्यासाठी अत्यंत शुभ आणि लकी तारीख निवडू शकता. १ ते ९ या सर्व मूलांकांसाठी कोणत्या तारखा भाग्यशाली ठरतील, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे-तुमचा मूलांक कसा ओळखायचा?तुमच्या जन्मतारखेच्या अंकाची एकूण बेरीज म्हणजे तुमचा मूलांक होय. उदाहरणार्थ, जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १४ तारखेला झाला असेल, तर १ + ४ = ५; म्हणजेच तुमचा मूलांक '५' असेल..Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराजवळ 'ही' झाडे लावणे मानले जाते शुभ; जाणून घ्या घरासाठी फायदेशीर असणारी रोपे! .मूलांकानुसार नवीन काम आणि नोकरीसाठी शुभ तारखामूलांक १: ज्या लोकांचा जन्म १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ असतो. या जातकांनी नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी कोणत्याही महिन्याच्या १, २, ३, ५ किंवा ९ या तारखांची निवड करावी.मूलांक २: मूलांक २ असणाऱ्या लोकांसाठी १, २, ३ आणि ५ या तारखा अत्यंत शुभ आणि लाभदायक मानल्या जातात.मूलांक ३: करिअरमध्ये मोठे यश मिळवण्यासाठी मूलांक ३ असलेल्या व्यक्तींनी १, ३, ५, ७ किंवा ९ या तारखांना नवीन काम सुरू करावे.मूलांक ४: या मूलांकाच्या जातकांनी नवीन व्यवसाय किंवा नोकरीतील बदलासाठी ५, ६ किंवा ८ या तारखांची निवड करणे फायदेशीर ठरते..मूलांक ५: मूलांक ५ असलेल्या लोकांसाठी १, ५ आणि ६ या तारखा अत्यंत उत्तम आणि प्रगतीकारक मानल्या जातात.मूलांक ६: या मूलांकाच्या व्यक्तींनी आपल्या नवीन कामाच्या सुरुवातीसाठी ५, ६ किंवा ८ या तारखांची निवड करावी.मूलांक ७: मूलांक ७ असणाऱ्या जातकांसाठी कोणत्याही महिन्याची १, ३, ५ आणि ७ तारीख नवीन योजना सुरू करण्यासाठी शुभ असते.मूलांक ८: या मूलांकाच्या लोकांनी करिअरमधील महत्त्वाचे निर्णय किंवा नवीन कामाची सुरुवात ५, ६ किंवा ८ या तारखांना करावी.मूलांक ९: मूलांक ९ असलेल्या व्यक्तींसाठी १, ३, ५ आणि ९ या तारखा नवीन कामाच्या सुरुवातीसाठी सर्वोत्तम मानल्या जातात..मूलांकाचे महत्त्व आणि फायदाअंकशास्त्रानुसार आपल्या मित्र अंकांशी जुळणाऱ्या तारखांवर नवीन काम सुरू केल्यास कामातील अडथळे दूर होतात, आत्मविश्वास वाढतो आणि व्यवसायात तसेच नोकरीत आर्थिक प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतात..Numerology: निर्णय घेताना नेहमी असतात गोंधळलेले; 'या' मूलांकाचे लोक गमावतात हातात आलेली मोठी संधी! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.