Numerology: लव्ह लाईफ असो की बिझनेस; 'या' दोन मूलांकाच्या लोकांमध्ये का असतो वाद? जाणून घ्या राहु अन् शनिचा वैचारिक संघर्ष!

Rahu vs Shani in Numerology: अंकशास्त्रात व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याचा मूलांक ठरवला जातो आणि या मूलांकाचा थेट प्रभाव त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर, विचारसरणीवर आणि कार्यपद्धतीवर पडतो. अंकशास्त्रानुसार, काही मूलांकांच्या लोकांमध्ये कमालीची सुसंगतता दिसून येते, तर काही मूलांक असे आहेत ज्यांच्यामध्ये सतत खटके उडत असतात.अंकशास्त्राच्या विश्वात मूलांक 4 आणि मूलांक 8 या दोन मूलांकांमधील नाते अत्यंत आव्हानात्मक मानले जाते. यांच्या स्वभावात जमिनी-आकाशाचा फरक असल्याने यांच्यात वारंवार वैचारिक मतभेद निर्माण होतात. या दोन मूलांकांमधील संघर्षाची मुख्य कारणे आणि त्यावर मात करण्याचे उपाय खालीलप्रमाणे आहेत-.मूलांक 4 आणि मूलांक 8: स्वामी ग्रहांचा प्रभावया दोन मूलांकांच्या लोकांमध्ये पटत नसल्यामागे त्यांच्या स्वामी ग्रहांचा सर्वात मोठा वाटा असतो-मूलांक 4 (कोणत्याही महिन्याच्या 4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक): अंकशास्त्रानुसार मूलांक 4 चा स्वामी ग्रह राहु आहे. राहुच्या प्रभावामुळे या मूलांकाचे लोक चौकटीबाहेरचा विचार करणारे, स्वातंत्र्यप्रिय आणि अचानक मोठे निर्णय घेणारे असतात. त्यांना आयुष्यात सतत नवीन प्रयोग आणि वेगाची आवड असते.मूलांक 8 (कोणत्याही महिन्याच्या 8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक): मूलांक 8 चा स्वामी ग्रह शनि आहे. शनिच्या प्रभावामुळे हे लोक अत्यंत शिस्तबद्ध, गंभीर, कष्टाळू आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणारे असतात. त्यांच्यासाठी आयुष्यात स्थिरता आणि नियोजनबद्ध काम करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते..Numerology: बुध ग्रहाचा प्रभाव अन् तल्लख बुद्धी! तर्कशक्तीत असतात पटाईत; 'या' मूलांकाच्या लोकांमध्ये असते प्रचंड Curiosity.... .संघर्षाची मुख्य कारणे (Personality Clash)जेव्हा मूलांक 4 आणि मूलांक 8 चे लोक लव्ह रिलेशनशिप, मैत्री किंवा बिझनेस पार्टनरशिपमध्ये एकत्र येतात, तेव्हा त्यांच्यात खालील कारणांमुळे वाद निर्माण होतात-कार्यपद्धतीत फरक: मूलांक 4 च्या लोकांना प्रत्येक कामात नवीन प्रयोग आणि वेग आवडतो, तर मूलांक 8 चे लोक मंद गतीने पण पूर्ण शिस्तीने काम करण्यावर भर देतात.कठोर विरुद्ध अनपेक्षित स्वभाव: मूलांक 4 च्या लोकांना मूलांक 8 च्या लोकांची अति-शिस्त आणि कडक स्वभाव बंधनाचा वाटतो.निर्णयक्षमतेतील वाद: मूलांक 4 च्या लोकांनी अचानक घेतलेल्या निर्णयांचा मूलांक 8 च्या लोकांना राग येतो, कारण त्यांना सर्व गोष्टी नियोजनानुसारच करायच्या असतात..नात्यात समतोल राखण्यासाठी सोपे उपायमूलांक वेगळे असले आणि स्वभावात भिन्नता असली, तरीही परस्पर सामंजस्याने हे दोन मूलांक एकत्र उत्तम काम करू शकतात-धैर्य ठेवा: मूलांक 4 च्या लोकांनी आयुष्यात आणि कामात थोडे धैर्य ठेवण्यास शिकले पाहिजे आणि प्रत्येक गोष्टीत घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे.लवचिकता आणा: मूलांक 8 च्या लोकांनी आपल्या कडक स्वभावात थोडी लवचिकता आणून समोरच्या व्यक्तीच्या नवीन विचारांचा स्वीकार केला पाहिजे.ताकदीचा आदर करा: एकमेकांच्या चुका काढण्याऐवजी किंवा एकमेकांना बदलण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांच्यातील चांगल्या गुणांचा आणि ताकदीचा आदर केला पाहिजे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना आधीच मिळतात भविष्याचे संकेत; येणाऱ्या संकटांचा आणि घटनांचा होतो पूर्वाभास! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.