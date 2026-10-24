Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते?

Relationship Numerology: प्रत्येक नात्यामध्ये प्रेम, एकमेकांवर विश्वास आणि समज असणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्पेस असणे देखील गरजेचे मानले जाते. काही लोकांना आपल्या जोडीदारासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवायला आवडतो, तर काही असे असतात जे नात्यात असूनही स्वतःच्या स्वतंत्र विश्वात रमणे पसंत करतात. त्यांना प्रेमाची गरज असते, पण नातेसंबंधात कोणतीही रोक-टोक किंवा सतत जाब विचारलेला अजिबात आवडत नाही.अंकशास्त्रानुसार (Numerology), काही विशिष्ट मूलांक असलेले लोक स्वतःच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करत नाहीत. त्यांना नेमकी कोणती स्पेस हवी असते आणि त्यामागचे ज्योतिषीय कारण काय आहे, हे सविस्तर जाणून घेऊया..मूलांक ५ - भटकंतीची आवड आणि स्वतंत्र बाणाअंकशास्त्रानुसार, ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ५ मानला जातो. या मूलांकाच्या लोकांना मुक्त आयुष्य जगण्याची प्रचंड आवड असते.स्वतंत्र स्वभाव: हे लोक आपले जीवन पूर्णपणे स्वतःच्या अटींवर जगतात. त्यांना नवीन ठिकाणी फिरणे, नवीन लोकांशी भेटणे आणि नवनवीन गोष्टी शिकायला खूप आवडते.नात्यात स्पेस: जोडीदार असला तरी त्यांना स्वतःसाठी हक्काची स्पेस लागते. जर जोडीदाराने प्रत्येक गोष्टीत अनावश्यक रोक-टोक केली किंवा सतत सोबत राहण्याचा आग्रह धरला, तर त्यांना मानसिक घुसमट जाणवू शकते. ते आपल्या जोडीदारावर निस्सीम प्रेम करतात, पण मित्र-मैत्रिणींसोबत वेळ घालवणे आणि स्वतःच्या आवडीचे स्वातंत्र्य त्यांना अधिक प्रिय असते..Vastu Tips: दिवाळीपूर्वी घरात रंगकाम करताय? चुकीचा रंग आणू शकतो गरिबी! घर रंगवताना नक्की पाळा वास्तूचे 'हे' नियम... .मूलांक १ - महत्त्वाकांक्षी स्वभाव आणि करिअरला प्राधान्यज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक १ असतो. या मूलांकाचे लोक अत्यंत आत्मविश्वासी, महत्त्वकांक्षी आणि नेतृत्वगुण असलेले मानले जातात.लक्ष्याविषयी गांभीर्य: मूलांक १ चे लोक आपल्या ध्येयांसारखे अतिशय गंभीर असतात. त्यांना आपल्या करिअरवर आणि वैयक्तिक प्रगतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करायला आवडते.निर्णयांचा सन्मान: आपले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी या लोकांना पुरेशा वेळेची आणि स्वातंत्र्याची गरज असते. नात्यात असताना त्यांची अशी अपेक्षा असते की जोडीदाराने त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा आणि त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचा आदर करावा. वारंवार प्रश्न विचारणे किंवा कामात हस्तक्षेप करणे यांना मुळीच आवडत नाही..मूलांक ७ - विचारशील आणि 'मी-टाइम'चे चाहतेज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ७ मानला जातो. या मूलांकाचे लोक खूप विचारशील, शांत आणि काहीसे रहस्यमयी स्वभावाचे असतात.एकांताची आवड: हे लोक सहसा स्वतःच्या विचारांमध्ये मग्न राहतात आणि त्यांना एकांतात वेळ घालवायला आवडते. स्वतःच्या भावना समजून घेणे, कोणत्याही विषयाचा सखोल अभ्यास करणे आणि मानसिक शांततेसाठी त्यांना 'मी-टाइम' अत्यंत आवश्यक वाटतो.गैरसमज नको: हे लोक जर काही वेळ कुणाशी न बोलता एकटे राहत असतील, तर याचा अर्थ असा नाही की ते जोडीदारावर नाराज आहेत. त्यांना फक्त स्वतःसोबत काही क्षण घालवायचे असतात. अशा लोकांसाठी असा जोडीदार योग्य ठरतो जो त्यांच्या मौनामागची भावना समजून घेतो आणि त्यांच्यावर कोणताही दबाव टाकत नाही. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: नवरा-बायकोची जन्मतारीख एकच असेल तर काय होतो परिणाम; सारखा मूलांक असणाऱ्या जोडप्यांचे वैवाहिक जीवन कसे असते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.