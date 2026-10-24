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Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते?

Numerology Secrets: नात्यात राहूनही हवे असते स्वातंत्र्य! 'या' जन्मतारखेचे लोक प्रेमातही जपतात स्वतःचे स्वतंत्र विश्व; मी-टाइम'शी असतो खास जिव्हाळा...
Numerology Why These Birth Numbers Prefer Me-Time Over Constant Clinginess

Numerology: Why These Birth Numbers Prefer Me-Time Over Constant Clinginess

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Relationship Numerology: प्रत्येक नात्यामध्ये प्रेम, एकमेकांवर विश्वास आणि समज असणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि स्पेस असणे देखील गरजेचे मानले जाते. काही लोकांना आपल्या जोडीदारासोबत जास्तीत जास्त वेळ घालवायला आवडतो, तर काही असे असतात जे नात्यात असूनही स्वतःच्या स्वतंत्र विश्वात रमणे पसंत करतात. त्यांना प्रेमाची गरज असते, पण नातेसंबंधात कोणतीही रोक-टोक किंवा सतत जाब विचारलेला अजिबात आवडत नाही.

अंकशास्त्रानुसार (Numerology), काही विशिष्ट मूलांक असलेले लोक स्वतःच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करत नाहीत. त्यांना नेमकी कोणती स्पेस हवी असते आणि त्यामागचे ज्योतिषीय कारण काय आहे, हे सविस्तर जाणून घेऊया.

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