Numerology: प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की आपल्या मुलाने मन लावून अभ्यास करावा, चांगले गुण मिळवावेत आणि आयुष्यात यशस्वी व्हावे. पण, अनेक घरांमध्ये असे चित्र दिसते की मुलांचे लक्ष पुस्तकांपेक्षा खेळण्याकडे, मित्रांसोबतच्या मस्तीकडे आणि नवनवीन खोड्या काढण्याकडे जास्त असते. अभ्यासासाठी वारंवार सांगूनही त्यांचे मन क्षणार्धात दुसऱ्याच गोष्टीकडे वळते.अंकशास्त्रानुसार, मूलांक 3, 4, 5 आणि 9 या अंकांशी संबंधित मुलांमध्ये उत्साह, चौकसपणा आणि काहीतरी वेगळे करण्याची प्रवृत्ती अधिक प्रमाणात दिसून येते. ही मुले हुशार आणि कल्पक असतात, पण पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी बसून अभ्यास करणे त्यांना कंटाळवाणे वाटू शकते. जाणून घेऊया या चार मूलांकांच्या मुलांचा स्वभाव आणि त्यांच्या खोड्यांमागचे कारण..मूलांक 5: चंचल, हुशार आणि मस्तीखोर स्वभावअंकशास्त्रानुसार मूलांक 5 चा स्वामी ग्रह बुध मानला जातो, जो बुद्धी, संवादकौशल्य आणि चातुर्याचे प्रतीक आहे. या मूलांकाची मुले अत्यंत चंचल आणि समजदार असतात. त्यांचे मन एकाच विषयात जास्त वेळ रमत नाही; एकाच प्रकारचा अभ्यास वारंवार करायला सांगितल्यास त्यांना लवकर कंटाळा येतो.नवीन गोष्टी शिकणे, प्रश्न विचारणे आणि विविध उपक्रमांत भाग घेणे त्यांना आवडते. त्यांच्या खोड्यांमध्येही विनोद आणि मस्तीचा भाग अधिक असतो. मित्रांसोबत थट्टा-मस्करी करणे किंवा घरात एखादा नवा खेळ सुरू करणे, ही त्यांची खासियत असते. अशा मुलांना दटावण्याऐवजी प्रेमाने आणि खेळीमेळीने अभ्यासासाठी प्रोत्साहन देणे अधिक उपयुक्त ठरते..Numerology: तुमचा जन्मही 'या' तारखांना झाला आहे का? मग २०२७ तुमच्यासाठी फक्त नवीन वर्ष नाही, तर मोठे वरदान ठरेल!.मूलांक 4: वेगळी विचारसरणी आणि प्रयोगशील वृत्तीमूलांक 4 चा स्वामी राहु मानला जातो. या मूलांकाची मुले वेगळा विचार करणारी आणि प्रचंड जिज्ञासू असतात. कोणतीही गोष्ट आपल्या पद्धतीने करायला त्यांना आवडते. ठराविक चौकटीत बसून अभ्यास करण्यापेक्षा काहीतरी वेगळे किंवा नवे करून पाहण्यात त्यांना अधिक रस असतो.अभ्यासासाठी वारंवार टोकल्यास ही मुले आपला हट्ट किंवा मत पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करतात. घरातील वस्तू वापरून नवे प्रयोग करणे किंवा स्वतःचा एखादा खेळ तयार करणे, अशा वेगळ्या पद्धतींच्या खोड्या त्यांच्याकडून पाहायला मिळतात. पालकांनी त्यांच्या जिज्ञासेला योग्य दिशा देऊन अभ्यास रंजक कसा होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे..मूलांक 9: प्रचंड ऊर्जा आणि मैदानी ओढमूलांक 9 चा स्वामी मंगळ मानला जातो, ज्याला धैर्य, ऊर्जा आणि उत्साहाचा कारक मानले जाते. या मूलांकाची मुले अतिशय सक्रिय आणि उत्साही असतात. एका जागी शांत बसून राहणे त्यांना जड जाते. धावणे, खेळणे, सायकल चालवणे आणि मित्रांसोबत वेळ घालवणे यातच त्यांचे मन अधिक गुंतलेले असते.अनेकदा पालक अभ्यासासाठी बसवतात, पण काही वेळातच ही मुले कोणते ना कोणते कारण काढून उठून जातात. पण, त्यांच्या खेळण्या-बागडण्याच्या वेळेसोबत अभ्यासाचा योग्य समतोल साधल्यास ती अधिक चांगल्या प्रकारे शिकू शकतात..मूलांक 3: चौकस बुद्धी आणि समृद्ध कल्पनाशक्तीमूलांक 3 चा स्वामी बृहस्पति (गुरु) मानला जातो, जो ज्ञान, शिक्षण आणि विवेकाशी निगडित आहे. या मूलांकाची मुले अत्यंत जिज्ञासू आणि कल्पनाशील असतात. प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टीमागील कारण जाणून घेण्याची त्यांना उत्सुकता असते.ही मुले पालकांना विविध प्रकारचे प्रश्न विचारत राहतात. अभ्यास करत असतानाही त्यांचे लक्ष दुसऱ्याच एखाद्या विषयाकडे जाऊ शकते. अशा मुलांना गोष्टी, चित्रे, खेळ आणि सोप्या उदाहरणांच्या माध्यमातून शिकवल्यास त्यांचा कल अभ्यासाकडे वाढू शकतो; कारण कल्पनाशक्तीचा वापर करून नवीन गोष्टी आत्मसात करणे त्यांना सहज जमते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: नवरा-बायकोची जन्मतारीख एकच असेल तर काय होतो परिणाम; सारखा मूलांक असणाऱ्या जोडप्यांचे वैवाहिक जीवन कसे असते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.