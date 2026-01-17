Numerology: ‘या’ मूल्यांकाचे लोक कष्टाला कधीच घाबरत नाहीत; आयुष्यात भरघोस संपत्ती अन् प्रसिद्धी मिळवतात, तुमचा मूलांक आहे का हा?

Numerology mulank 1 never fear hard work get wealth fame: व्यक्तीच्या जन्म संख्येचा त्यांच्या आयुष्यावर सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होत असतात. अंकशास्त्रात व्यक्तीचा जन्म क्रमांक त्यांच्या जन्मतारखेवरून ठरवला जातो. अंकशास्त्र व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचे, प्रेम जीवनाचे आणि करिअरचे अनेक महत्त्वाचे पैलू उलगडते. या संदर्भात, आज काही जन्म मुलांकाबद्दल जाणून घेऊया. पुढील मुल्यांकांचे लोक मेहनत करायला घाबरत नाहीत आणि आयुष्यात यशस्वी होतात. .मुलांक 1 हा आत्मविश्वास आणि नेतृत्वाने परिपूर्ण कोणत्याही महिन्याच्या 1, 10,19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेल्यांना 1 हा मुलांक मानला जातो. अंकशास्त्रानुसार, सूर्य हा या अंकाचा स्वामी ग्रह आहे. सूर्याच्या प्रभावामुळे या व्यक्ती आत्मविश्वासाने परिपूर्ण, उत्साही आणि नेतृत्वगुणांनी युक्त असतात. १ मुलांकाचे लोक त्यांच्या कठोर परिश्रमाने भरभराटीला येतात आणि त्यांच्या विचारसरणीत आणि निर्णयांमध्ये स्पष्ट असतात..क्रमांक 5: बुद्धिमत्तेद्वारे अफाट संपत्ती कमवाजर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म महिन्याच्या 5, 14 किंवा 23 तारखेला झाला असेल तर त्यांचा जन्म क्रमांक 5 असतो. हा अंक बुध ग्रहाशी संबंधित असल्याचं मानलं जातं, जो बुद्धिमत्ता, ज्ञान आणि तर्कशास्त्र दर्शवतो. म्हणूनच, जन्म मुलांक 5 असलेले लोक त्यांच्या बुद्धिमत्तेद्वारे आणि हुशारीने पैसे कमवण्यात यशस्वी होतात. या व्यक्ती मेहनती असतात आणि आव्हानांना बळी पडत नाहीत. परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची त्यांची क्षमता ही त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे. बहुकार्यात त्यांची निपुणता आणि धाडसी स्वभाव असल्याने आयुष्यात यश मिळते. .मुलांक 6 : आराम आणि विलासिता यांचे मिश्रण6 ही संख्या अशा संख्यांपैकी एक मानली जाते, ज्यांच्या जन्माचे लोक आयुष्यात चांगले भाग्य आणि कीर्ती मिळवतात. कोणत्याही महिन्याच्या 6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेल्यांना 6 ही संख्या मानली जाते. अंकशास्त्रानुसार, ही संख्या शुक्र ग्रहाच्या प्रभावाखाली असते..शुक्राच्या प्रभावाखाली मुलांक 6 असलेले लोक संपत्ती, सौंदर्य आणि आरामदायी जीवनाचा आनंद घेतात. ते विलासी वस्तूंकडे झुकतात आणि जीवनात संपत्ती आणि आदर दोन्ही प्राप्त करतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.