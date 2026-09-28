Numerology & Relationships: ब्रेकअपनंतर आठवणी अन् ओव्हरथिंकिंग! 'या' ३ मूलांकाच्या लोकांना 'मूव्ह ऑन' करणे जाते कठीण...

Numerology Predictions: प्रेम आणि ब्रेकअप हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक अत्यंत संवेदनशील टप्पा असतो. ब्रेकअपनंतर काही लोक काही दिवसांतच आपल्या आयुष्यात पुढे निघून जातात ('मूव्ह ऑन' करतात). पण, काही व्यक्ती महिने किंवा वर्षांनंतरही आपल्या आधीच्या जोडीदाराच्या (Ex-Partner) आठवणींतून बाहेर पडू शकत नाहीत. अशा व्यक्ती अनेकदा सोशल मीडियावर आपल्या एक्सच्या प्रोफाईलवर, फोटो आणि स्टेटसवर लपून लक्ष ठेवताना दिसतात.अंकशास्त्रानुसार (Numerology), एखाद्या व्यक्तीच्या भावनांवर ताबा न राहणे किंवा ब्रेकअपनंतर सहजासहजी पुढे न जाणे, याचा थेट संबंध त्यांच्या जन्मपत्रिकेतील मूलांकाशी (Mulank) असतो. विशिष्ट जन्मतारीख असलेल्या लोकांसाठी मूव्ह ऑन करणे अत्यंत कठीण मानले जाते. जाणून घेऊयात कोणत्या ३ मूलांकांच्या लोकांचा हा स्वभाव असतो- .मूलांक २ – अतिसंवेदनशील आणि भावुक स्वभावजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची २, ११, २० किंवा २९ तारीख.स्वामी ग्रह: चंद्र (Moon).स्वभाव आणि मानसिकता: मूलांक २ असलेल्या लोकांवर चंद्राचा तीव्र प्रभाव असतो. हे लोक स्वभावाने अत्यंत संवेदनशील, हळवे आणि भावुक असतात. कोणत्याही नात्यात हे लोक मेंदूने विचार करण्याऐवजी थेट हृदयाने जोडले जातात.मूव्ह ऑन का कठीण? एकदा ब्रेकअप झाले की, जुन्या आठवणी, एकत्र घालवलेला वेळ आणि जुने मेसेज विसरणे यांच्यासाठी जवळजवळ अशक्य होते. यामुळे हे लोक सतत भूतकाळातच रमून राहतात..Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा! .मूलांक ४ – ओव्हरथिंकिंग आणि कारणांचा शोधजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ४, १३, २२ किंवा ३१ तारीख.स्वामी ग्रह: राहु (Rahu).स्वभाव आणि मानसिकता: राहुच्या प्रभावामुळे मूलांक ४ चे लोक प्रचंड ओव्हरथिंकिंग (Overthinking) करणारे असतात. नात्यात काही अडचण आल्यास हे लोक सतत विचारांच्या चक्रात अडकून पडतात.मूव्ह-ऑन का कठीण? नाते का तुटले, आपली काय चूक होती किंवा समोरच्याने असे का केले, या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याचा हे सतत प्रयत्न करतात. हीच मानसिक गोंधळाची स्थिती त्यांना आपल्या एक्सच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलवर नजर ठेवण्यास आणि त्यांचा पाठलाग (Stalking) करण्यास भाग पाडते..मूलांक ७ – खोल विचार करणारे अन् आतून तुटणारेजन्मतारीख: कोणत्याही महिन्याची ७, १६ किंवा २५ तारीख.स्वामी ग्रह: केतु (Ketu).स्वभाव आणि मानसिकता: केतुचा प्रभाव असलेले मूलांक ७ चे लोक Deep Thinkers असतात. हे लोक बाहेरून कितीही शांत, कठोर किंवा कणखर दिसण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी आतून अत्यंत भावुक असतात.मूव्ह-ऑन का कठीण? ब्रेकअपनंतरही हे लोक जोडीदारासोबत घालवलेल्या क्षणांमध्येच जगत राहतात. एक्सचे नवीन फोटो, सोशल मीडिया स्टोरीज किंवा स्टेटस पाहून ते स्वतःलाच त्रास करून घेतात. वरवर सामान्य दिसण्याचा आव आणला तरी यांचे मन वारंवार त्याच व्यक्तीकडे धाव घेते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: लव्ह लाईफ असो की बिझनेस; 'या' दोन मूलांकाच्या लोकांमध्ये का असतो वाद? जाणून घ्या राहु अन् शनिचा वैचारिक संघर्ष!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.