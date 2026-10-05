संस्कृती

Numerology: पैसा-अडका असला तरी दिखावा नाही! साधं जगणं पसंत करतात ‘या’ ३ मूलांकाचे लोक; स्वभाव जाणून घ्या

NUMEROLOGY WHICH MULANK PEOPLE DO NOT SHOW OFF THEIR WEALTH: अंकशास्त्रीय मान्यतेनुसार या मूलांकाचे लोक पैसा आणि सुख-सुविधा असूनही त्याचा फारसा दिखावा करत नाहीत. महागड्या वस्तूंपेक्षा गरजेच्या गोष्टींवर खर्च करणं, मानसिक शांततेला महत्त्व देणं आणि साधं आयुष्य जगणं त्यांना आवडतं.
NUMEROLOGY WHICH MULANK PEOPLE DO NOT SHOW OFF THEIR WEALTH

NUMEROLOGY WHICH MULANK PEOPLE DO NOT SHOW OFF THEIR WEALTH

esakal

Varsha Balhe
Updated on

NUMEROLOGY WHICH MULANK PEOPLE DO NOT SHOW OFF THEIR WEALTH: प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही लोकांकडे पैसा, चांगलं घर आणि सुख-सुविधा असल्या की त्यांना ते इतरांना दाखवायला आवडतं. पण सगळेच लोक असे नसतात. काही जणांकडे कितीही पैसा असला तरी ते अगदी साधं राहतात आणि आपल्या आयुष्याचा जास्त गाजावाजा करत नाहीत.

अंकशास्त्रानुसार, जन्मतारखेवरून व्यक्तीचा मूलांक काढला जातो. काही मूलांकांच्या लोकांचा स्वभाव साधा आणि जमिनीवर पाय ठेवून राहणारा असतो, असं मानलं जातं. त्यांना श्रीमंती दाखवण्यापेक्षा शांतपणे आणि आपल्या पद्धतीने आयुष्य जगणं जास्त आवडतं. जाणून घेऊया असे कोणते ३ मूलांक आहेत.

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