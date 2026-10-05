Numerology: पैसा-अडका असला तरी दिखावा नाही! साधं जगणं पसंत करतात ‘या’ ३ मूलांकाचे लोक; स्वभाव जाणून घ्या

NUMEROLOGY WHICH MULANK PEOPLE DO NOT SHOW OFF THEIR WEALTH: प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव वेगळा असतो. काही लोकांकडे पैसा, चांगलं घर आणि सुख-सुविधा असल्या की त्यांना ते इतरांना दाखवायला आवडतं. पण सगळेच लोक असे नसतात. काही जणांकडे कितीही पैसा असला तरी ते अगदी साधं राहतात आणि आपल्या आयुष्याचा जास्त गाजावाजा करत नाहीत.अंकशास्त्रानुसार, जन्मतारखेवरून व्यक्तीचा मूलांक काढला जातो. काही मूलांकांच्या लोकांचा स्वभाव साधा आणि जमिनीवर पाय ठेवून राहणारा असतो, असं मानलं जातं. त्यांना श्रीमंती दाखवण्यापेक्षा शांतपणे आणि आपल्या पद्धतीने आयुष्य जगणं जास्त आवडतं. जाणून घेऊया असे कोणते ३ मूलांक आहेत..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : ३ ऑक्टोबर २०२६ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.मूलांक ४महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ४ असतो. अंकशास्त्रानुसार या मूलांकाचा संबंध राहूशी जोडला जातो. या लोकांकडे पैसा असला तरी ते त्याचा फारसा दिखावा करत नाहीत, असं मानलं जातं. महागड्या वस्तू घेण्यापेक्षा गरजेच्या गोष्टींवर खर्च करणं त्यांना जास्त आवडतं. हे लोक स्वतःच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवतात आणि इतर लोक काय म्हणतील यापेक्षा आपल्याला काय योग्य वाटतं, याला महत्त्व देतात..मूलांक ७महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ७ असतो. या मूलांकाचा संबंध केतूशी जोडला जातो. मूलांक ७ चे लोक स्वभावाने शांत आणि विचार करणारे असतात, असं अंकशास्त्रात मानलं जातं. पैसा आणि सुख-सुविधांपेक्षा मानसिक शांततेला ते जास्त महत्त्व देतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे कितीही पैसा असला तरी तो दाखवण्याची त्यांना फारशी इच्छा नसते. गरजू व्यक्तीला मदत केली तरी त्याचा गाजावाजा न करणं, हा त्यांचा स्वभाव असू शकतो..Millionaire Numerology: लहान वयातच मिळतं नाव, पैसा अन् प्रसिद्धी! ‘या’ तारखेला जन्मलेले लोक भविष्यात होतात करोडपती म्हणे; नशीब असतं जबरदस्त.मूलांक ८महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ८ असतो. या मूलांकाचा संबंध शनीशी जोडला जातो. मूलांक ८ चे लोक मेहनत आणि शिस्तीला महत्त्व देतात, असं मानलं जातं. आयुष्यात पैसा किंवा यश मिळालं तरी त्यांना सतत ते इतरांना दाखवण्याची गरज वाटत नाही. पैसा जपून वापरणं, गरजेनुसार खर्च करणं आणि साधं आयुष्य जगणं त्यांना आवडू शकतं..म्हणूनच या तीन मूलांकांच्या लोकांना पैसा असूनही साधं राहणारे आणि फारसा दिखावा न करणारे लोक मानलं जातं. मात्र, अंकशास्त्रातील या गोष्टी श्रद्धा आणि प्रचलित समजुतींवर आधारित आहेत. याला कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. व्यक्तीचा स्वभाव आणि यश हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं.डिस्क्लेमर : ही फक्त सामान्य माहिती आहे. सकाळ समूह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.