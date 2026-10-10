Numerology: 'या' मूलांकांचे लोक नेहमी न्यूनगंडाने घेरलेले असतात; इतरांच्या बोलण्याचा मनावर खोल परिणाम होतो

Numerology Root Numbers 2 4 7: अंकशास्त्रामध्ये काही मूलांक असे मानले जातात, ज्यांच्याशी संबंधित लोक स्वभावाने हळवे, शांत आणि अंतर्मुख असतात. बऱ्याचदा हे लोक इतरांसमोर आपले म्हणणे मांडताना कचरतात. कित्येकदा तर त्यांना स्वतःवर विश्वास ठेवण्यासही अडचण येते. अंकशास्त्रानुसार मूलांक २, ४ आणि ७ असलेल्या व्यक्तींमध्ये अशी वैशिष्ट्ये पाहायला मिळू शकतात. .मूलांक २ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला होतो, त्यांचा मूलांक २ मानला जातो. अंकशास्त्रात या मूलांकाचा संबंध चंद्राशी जोडला गेला आहे. मूलांक २ असलेल्या व्यक्ती अत्यंत भावूक आणि संवेदनशील असतात. इतरांच्या बोलण्याचा आणि वागण्याचा त्यांच्या मनावर लगेच परिणाम होतो. जर कोणी त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्यांच्या भावना समजून घेतल्या नाहीत, तर त्या मनातल्या मनात अस्वस्थ होतात..अनेकदा हे लोक आपले मत व्यक्त करण्यापूर्वी खूप विचार करतात. समोरची व्यक्ती आपल्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ काढेल की काय, अशी भीती त्यांना सतावत असते. याच कारणामुळे ते आपल्या भावना मोकळेपणाने मांडू शकत नाहीत. मात्र, योग्य वातावरण आणि विश्वासू लोकांची साथ मिळाल्यास ते सहजपणे व्यक्त होऊ शकतात..Manipur Violence : मणिपूर पु्न्हा पेटलं! २४ तासांत ९ जणांची हत्या, १४ घरांना लावली आग; कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाक.मूलांक ४ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला होतो, त्यांचा मूलांक ४ असतो. अंकशास्त्रात या मूलांकाचा संबंध राहू ग्रहाशी मानला जातो. अंकशास्त्रानुसार मूलांक ४ च्या व्यक्ती वेगळा विचार करणाऱ्या आणि स्वतःच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या मानल्या जातात. कोणतीही गोष्ट सहज स्वीकारण्याऐवजी त्यामागचे कारण शोधणे त्यांना आवडते.कित्येकदा हे लोक इतरांच्या मतांना गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व देऊ लागतात. लोक आपला दृष्टिकोन समजून घेत नाहीत किंवा लोकांना आपले बोलणे आवडणार नाही, असे त्यांना वाटत राहते. याच कारणास्तव ते नवीन लोकांना भेटणे किंवा समूहामध्ये आपले मत मांडणे टाळतात..मूलांक ७ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला होतो, त्यांचा मूलांक ७ असतो. अंकशास्त्रात या मूलांकाचा संबंध केतू ग्रहाशी जोडला गेला आहे. अंकशास्त्रानुसार मूलांक ७ असलेल्या व्यक्ती सखोल विचार करणाऱ्या आणि एकांतप्रिय असतात. सर्वांमध्ये लगेच मिसळणे त्यांना आवडत नाही..High Court Security Breach : तोंडाला रुमाल बांधून हायकोर्टात घुसल्या दोन महिला; प्रतिबंधित क्षेत्रात धुडगूस घालत सीसीटीव्ही फोडले!.अशा व्यक्ती बऱ्याचदा आपल्या भावना इतरांसमोर व्यक्त करू शकत नाहीत. त्यांच्या मनात बरेच काही सुरू असते, पण ते शब्दांत मांडणे ते टाळतात. यामुळे इतर लोक त्यांना लाजाळू किंवा कमी आत्मविश्वास असलेले समजतात.ही केवळ सामान्य माहिती असून वाचकांनी या लेखाला अंतिम सत्य किंवा दावा मानू नये आणि स्वतःच्या विवेकाचा वापर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.