Numerology: नवरा-बायकोची जन्मतारीख एकच असेल तर काय होतो परिणाम; सारखा मूलांक असणाऱ्या जोडप्यांचे वैवाहिक जीवन कसे असते? 

Numerology: लग्न जमवताना आपण सर्वजण साधारणपणे पत्रिका, गुणमिलन किंवा कुंडली जुळवण्याला प्राधान्य देतो. पण, अंकशास्त्रामध्ये (Numerology) पती-पत्नीच्या जन्मतारखेचा आणि त्यांच्या 'मूलांकाचा' अभ्यास करून वैवाहिक आयुष्याबद्दल अनेक रंजक खुलासे केले जातात. जर एखाद्या जोडप्याची जन्मतारीख किंवा मूलांक अगदी हुबेहूब एकच असेल, तर त्यांच्या संसाराचा डोलारा कसा चालतो? त्यांच्यात प्रेमाची सरशी असते की वादाची ठिणगी पडते? याविषयी अंकशास्त्राने सविस्तर माहिती दिली आहे..विचारांचे कमालीचे साम्य आणि दृढ मैत्रीअंकशास्त्रानुसार, जेव्हा पती आणि पत्नीचा मूलांक किंवा जन्मतारीख एकच असते, तेव्हा त्यांच्या ऊर्जा आणि जीवनविषयक दृष्टिकोनात (Vibrations) मोठे साम्य पाहायला मिळते.न बोलताच समजून घेणे: दोघांच्या आवडी-निवडी, राहणीमान आणि भविष्यातील ध्येयांमध्ये एकवाक्यता असल्यामुळे ते एकमेकांच्या मनातील गोष्टी न बोलताच ओळखतात.मैत्रीपूर्ण नाते: अशा जोडप्यांमध्ये पती-पत्नीपेक्षा एक उत्तम आणि घट्ट मैत्री पाहायला मिळते, जी संसाराची गाडी सहज पुढे नेण्यास मदत करते..Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम .'ईगो' आणि वादाची शक्यता (अहंकाराचा मुद्दा)जसे एकाच मूलांकाचे अनेक फायदे आहेत, तसेच त्याचे काही व्यावहारिक तोटेही अंकशास्त्रात स्पष्ट केले आहेत.जर नवरा आणि बायको दोघांचाही मूलांक १ (सूर्य), ९ (मंगळ) किंवा ५ (बुध) सारखा प्रभावी आणि आक्रमक असेल, तर दोघेही स्वभावाने स्वतंत्र विचारांचे आणि करारी असतात.अशा परिस्थितीमध्ये संसारात 'माझंच म्हणणं कसं खरं ठरेल' हा अहंगंड (Ego) संघर्ष निर्माण करू शकतो. दोघेही माघार घ्यायला तयार नसल्यामुळे छोट्या-छोट्या विषयांवर देखील मोठे वाद होण्याची शक्यता असते..आर्थिक नियोजन आणि कौटुंबिक ताळमेळजन्मतारीख समान असल्यामुळे संसारातील आर्थिक आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या हाताळताना दोघांचा दृष्टिकोन बऱ्याचदा एकाच दिशेने असतो.जर मूलांक स्थिर आणि शिस्तप्रिय असेल (उदा. मूलांक ४ किंवा ८), तर दोघे मिळून संसाराची आर्थिक घडी अत्यंत मजबूत करतात.पण, मूलांक थोडे उधळ्या किंवा विनाकारण खर्च करणारे असतील, तर बजेट कोलमडण्याची भीतीही असते..सुखी वैवाहिक जीवनासाठी अंकशास्त्राचा कानमंत्रज्या जोडप्यांचा मूलांक किंवा जन्मतारीख एकच आहे, त्यांचे वैवाहिक जीवन आनंदी आणि दीर्घकाळ टिकणारे व्हावे, यासाठी अंकशास्त्र काही खास गोष्टी सुचवते-संतुलन राखणे आवश्यक: जेव्हा संसारात एकाचा राग अनावर होईल, तेव्हा दुसऱ्याने अत्यंत संयम आणि शांतता राखणे गरजेचे आहे.स्वातंत्र्याचा आदर: दोघेही एकाच ग्रहमान ऊर्जेचे असल्यामुळे एकमेकांच्या वैयक्तिक स्पेसचा (Personal Space) आणि मतांचा आदर करणे नात्यात गोडवा टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.