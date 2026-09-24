Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'...

Self-Obsessed Mulank Numbers: सोशल मीडिया उघडल्यावर बहुतांश लोक इतरांचे व्हिडिओ, रील्स किंवा पोस्ट्स पाहण्यात बिझी असतात. पण, आपल्या आसपास काही अशाही व्यक्ती असतात ज्या तासनतास स्वतःचीच प्रोफाईल स्क्रोल करत राहतात. मोबाईल गॅलरीतील स्वतःचे फोटो वारंवार पाहणे असो वा इन्स्टाग्रामवर स्वतः बनवलेले रील्स पुन्हा पुन्हा पाहणे असो; त्यांची नजर स्वतःच्याच कंटेंटवर येऊन खिळते..अंकशास्त्रानुसार (Numerology) ही केवळ एक सवय नसून त्यामागे व्यक्तीचा 'मूलांक' आणि त्याच्या स्वामी ग्रहांचा स्वभाव काम करत असतो. अंकशास्त्रात अशा लोकांना 'सेल्फ ऑब्सेस्ड' (Self-Obsessed) म्हणजेच स्वतःच्याच प्रेमात पडलेले मानले जाते. प्रामुख्याने मूलांक १ आणि मूलांक ६ च्या लोकांमध्ये ही सवय सर्वात जास्त आढळते. या दोन मूलांकांमागील ज्योतिषशास्त्र अन् ग्रहांचे गणित खालीलप्रमाणे आहे..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना आधीच मिळतात भविष्याचे संकेत; येणाऱ्या संकटांचा आणि घटनांचा होतो पूर्वाभास! .मूलांक १ग्रहांचा राजा 'सूर्य' यांचा प्रभाव: कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक १ असतो. या अंकाचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे, जो आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक मानला जातो.स्वभाव आणि सवय: मूलांक १ चे लोक आपल्या कामाबद्दल, कपड्यांच्या निवडीबद्दल (Dressing Sense) आणि एकूणच व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अत्यंत आत्मविश्वासू असतात.'सेल्फ ऑब्सेस्ड' असण्याचे कारण: सूर्याच्या प्रभावामुळे या लोकांचे पूर्ण लक्ष फक्त स्वतःवरच केंद्रित असते. स्वतःचे फोटो किंवा रील्स वारंवार पाहणे हा त्यांच्यासाठी दिखावा नसून, स्वतःच्या आत्मविश्वासाला जपण्याचा आणि स्वतःवर प्रेम करण्याचा एक मार्ग असतो..मूलांक ६सौंदर्याचा कारक 'शुक्र' ग्रहाचा प्रभाव: कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ असतो. या अंकाचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला सौंदर्य, ग्लॅमर, आकर्षण आणि कलात्मकतेचा (Aesthetics) कारक मानले जाते.स्वभाव आणि सवय: मूलांक ६ च्या लोकांना स्वतःला सजवणे, नटणे-थटणे आणि कॅमेऱ्यासमोर राहणे खूप आवडते.'सेल्फ ऑब्सेस्ड' असण्याचे कारण: शुक्राच्या प्रभावामुळे या लोकांचे एस्थेटिक सेन्स उत्तम असते. स्वतःचा लूक, स्टाईल आणि रील्समधील सादरीकरण त्यांना इतके आवडते की, ते स्वतःच्याच प्रेमात पडतात आणि स्वतःच्या कंटेंटची तासनतास प्रशंसा करत स्वतःचेच रील्स पाहत राहतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: लहान मुलांचा हट्टीपणा अन् जन्म तारीख; 'या' ३ मूलांकांची मुले असतात प्रचंड हट्टी! पाहा काय सांगते अंकशास्त्र....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.