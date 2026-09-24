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Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'...

Numerology Secrets: इन्स्टाग्रामवर स्वतःचाच कंटेंट करतात स्क्रोल! जाणून घ्या सूर्य आणि शुक्राचा मूलांक; स्वतःच्या प्रेमात वेडे असणाऱ्या 'सेल्फ ऑब्सेस्ड' लोकांची रंजक स्वभाव वैशिष्ट्ये...
Frequently Scroll Your Own Reels?... Numerology Behind Self-Love

Frequently Scroll Your Own Reels?... Numerology Behind Self-Love

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Self-Obsessed Mulank Numbers: सोशल मीडिया उघडल्यावर बहुतांश लोक इतरांचे व्हिडिओ, रील्स किंवा पोस्ट्स पाहण्यात बिझी असतात. पण, आपल्या आसपास काही अशाही व्यक्ती असतात ज्या तासनतास स्वतःचीच प्रोफाईल स्क्रोल करत राहतात. मोबाईल गॅलरीतील स्वतःचे फोटो वारंवार पाहणे असो वा इन्स्टाग्रामवर स्वतः बनवलेले रील्स पुन्हा पुन्हा पाहणे असो; त्यांची नजर स्वतःच्याच कंटेंटवर येऊन खिळते.

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