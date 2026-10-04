संस्कृती

ऑफिस पॉलिटिक्सचा सामना कसा कराल? चाणक्य नीतीच्या 5 गोष्टी देतील दिशा!

Chanakya Niti : ऑफिसमधील पॉलिटिक्स आणि मतभेदांचा सामना करताना चाणक्य नीतीतील कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात? जाणून घ्या कामाच्या ठिकाणी उपयोगी पडणारे 5 महत्त्वाचे विचार.
Chanakya Niti Office Politics

Chanakya Niti Office Politics

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Chanakya Niti Office Politics : ऑफिसमध्ये केवळ मेहनत,सतत काम करणे पुरेसे नसते, तर योग्य लोकांशी योग्य पद्धतीने वागणे आणि स्वतःच्या मर्यादा जपणेही महत्त्वाचे असते. वेगवेगळ्या स्वभावाच्या सहकाऱ्यांसोबत काम करताना कधी कधी गैरसमज, स्पर्धा किंवा कोणाचे काम पटत नसते तरीही समजून घ्याव लागते. ऑफिस पॉलिटिक्सचा सामना करावा लागतो.

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