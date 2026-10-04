ऑफिस पॉलिटिक्सचा सामना कसा कराल? चाणक्य नीतीच्या 5 गोष्टी देतील दिशा!

Chanakya Niti Office Politics : ऑफिसमध्ये केवळ मेहनत,सतत काम करणे पुरेसे नसते, तर योग्य लोकांशी योग्य पद्धतीने वागणे आणि स्वतःच्या मर्यादा जपणेही महत्त्वाचे असते. वेगवेगळ्या स्वभावाच्या सहकाऱ्यांसोबत काम करताना कधी कधी गैरसमज, स्पर्धा किंवा कोणाचे काम पटत नसते तरीही समजून घ्याव लागते. ऑफिस पॉलिटिक्सचा सामना करावा लागतो. .अशावेळी गरजेपेक्षा जास्त माहिती शेअर करणे किंवा प्रत्येकावर विश्वास ठेवणे अडचणीचे ठरू शकते. चाणक्य नीतीतील काही पारंपरिक शिकवणी आजच्या कार्यस्थळीही उपयोगी ठरू शकतात..1. आपली कमजोरी प्रत्येकाला सांगू नकाआपल्या वैयक्तिक अडचणी, भीती किंवा कमकुवत बाजू ऑफिसमधील प्रत्येक सहकाऱ्याला सांगणे टाळावे. गरज असल्यास विश्वासू व्यक्ती किंवा योग्य माध्यमाकडून मदत घ्यावी. मात्र, खासगी माहितीचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे..2. प्रत्येक गोष्ट मान्य करण्याची सवय टाळाविनम्र राहणे चांगले आहे; मात्र त्याचा अर्थ प्रत्येक मागणी मान्य करणे असा नाही. अनुचित काम किंवा अवाजवी अपेक्षा समोर आल्यास नम्रपणे नकार देणे आणि स्वतःच्या मर्यादा स्पष्ट करणे आवश्यक आहे..3 प्रत्येक योजना सर्वांना सांगू नकानवीन प्रोजेक्ट, भविष्यातील योजना किंवा कामाची रणनीती याबद्दल गरजेपेक्षा जास्त चर्चा करणे टाळावे. महत्त्वाची माहिती संबंधित व्यक्तींनाच द्यावी. योजना पूर्ण होण्यापूर्वी तिची अनावश्यक चर्चा करण्यापेक्षा कामावर लक्ष केंद्रित करणे फायदेशीर ठरू शकते..4. काम बोलू द्याआपण किती मेहनत घेतो याची वारंवार चर्चा करण्यापेक्षा कामाचा दर्जा आणि त्याचे परिणाम महत्त्वाचे असतात. आपल्या कामाचे रेकॉर्ड, आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्त्वाची माहिती व्यवस्थित जतन करणेही उपयुक्त ठरते..5. नकारात्मक लोकांपासून योग्य अंतर ठेवाएखादा सहकारी वारंवार खासगी माहिती इतरांना सांगत असेल, कामात अडथळे निर्माण करत असेल किंवा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्याशी आवश्यक तेवढाच व्यावसायिक संपर्क ठेवणे योग्य ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.