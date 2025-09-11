संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 11 सप्टेंबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Panchang for 11 September 2025

Panchang for 11 September 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग

११ सप्टेंबर २०२५ साठी गुरुवार : भाद्रपद कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.१३ सूर्यास्त ६.३३, चंद्रोदय रात्री ९, चंद्रास्त सकाळी ९.४०, भरणी श्राद्ध, पंचमी श्राद्ध, भारतीय सौर भाद्रपद २० शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
History
Panchang September 1 2025
Astrology and Panchang
Historical Events September 11

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com