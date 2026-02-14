संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 14 फेब्रुवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे
Panchang for 14 February 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग

१४ फेव्रुवारी २०२६ साठी

शनिवार : माघ कृष्ण १२, चंद्रनक्षत्र पूर्वाषाढा, चंद्रराशी धनू/मकर, सूर्योदय ७.०४ सूर्यास्त ६.३३, चंद्रोदय पहाटे ५.२७ चंद्रास्त दुपारी ३.४६, शनिप्रदोष, भारतीय सौर माघ २५ शके १९४७.

