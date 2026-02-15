संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 15 फेब्रुवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
१५ फेव्रुवारी २०२६ साठी

रविवार : माघ कृष्ण १३, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ७.०३ सूर्यास्त ६.३४, चंद्रोदय सकाळी ६.१० चंद्रास्त दुपारी ४.४३, महाशिवरात्र, भारतीय सौर माघ २६ शके १९४७.

