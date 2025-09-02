संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 2 सप्टेंबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
२ सप्टेंबर २०२५ साठी मंगळवार

भाद्रपद शुद्ध १०, चंद्रनक्षत्र मूळ, चंद्रराशी धनू, सूर्योदय ६.१० सूर्यास्त ६.४२, चंद्रोदय दुपारी २.५१, चंद्रास्त उ. रात्री १.२८, दोरक धारण, गौरी विसर्जन रात्री ९.५१ प., भारतीय सौर भाद्रपद ११ शके १९४७.

