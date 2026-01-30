संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 जानेवारी 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
पंचांग -

३० जानेवारी २०२६ साठी

शुक्रवार : माघ शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ७.०९ सूर्यास्त ६.२६, चंद्रोदय दुपारी ३.४७ चंद्रास्त पहाटे ५.४२, प्रदोष, भारतीय सौर माघ ११ शके १९४७.

