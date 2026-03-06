संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 6 मार्च 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
पंचांग

६ मार्च २०२६ साठी

शुक्रवार : फाल्गुन कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र हस्त, चंद्रराशी कन्या/तूळ, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ६.४०, चंद्रोदय रात्री ९.१६ चंद्रास्त सकाळी ८.२३, भारतीय सौर फाल्गुन १५ शके १९४७.

