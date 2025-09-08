संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 8 सप्टेंबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
पंचांग

८ सप्टेंबर २०२५ साठी सोमवार

भाद्रपद कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.१२ सूर्यास्त ६.३६, चंद्रोदय सायंकाळी ७.०५, चंद्रास्त सकाळी ६.३९, ग्रहण करिदिन, प्रतिपदा श्राद्ध, महालयारंभ, भारतीय सौर भाद्रपद १७ शके १९४७

