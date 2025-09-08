आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 8 सप्टेंबर 2025

पंचांग ८ सप्टेंबर २०२५ साठी सोमवारभाद्रपद कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.१२ सूर्यास्त ६.३६, चंद्रोदय सायंकाळी ७.०५, चंद्रास्त सकाळी ६.३९, ग्रहण करिदिन, प्रतिपदा श्राद्ध, महालयारंभ, भारतीय सौर भाद्रपद १७ शके १९४७.दिनविशेष २००४ : ‘क्रिकेटचे ऑस्कर’ म्हणून समजण्यात आलेला सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार भारतीय उपकर्णधार राहुल द्रविडने जिंकला. नवोदित डावखुरा वेगवान गोलंदाज इरफान पठाणला सर्वोत्तम उदयोन्मुख खेळाडूचा पुरस्कार प्रदान.२००८ : बीजिंगमध्ये सुरू झालेल्या पॅरालिंपिकमध्ये स्वीडनच्या जोनास जेकबसन याने नेमबाजीत १४वे सुवर्णपदक मिळवीत नवा इतिहास रचला.२०१४ : भारताच्या लिअँडर पेसने चेक प्रजासत्ताकाच्या रॅडेक स्टेपानेकच्या साथीत दुहेरीतील आठव्या ग्रॅंडस्लॅमवर मोहोर उमटवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.