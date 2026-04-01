Panchang : १ एप्रिल 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहू काळ व आजचे संपूर्ण दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३३☀ सूर्यास्त – १८:४५🌞 चंद्रोदय – १८:१७⭐ प्रात: संध्या – ०५:२१ ते ०६:३३⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १२:३९ ते १४:१०⭐ यमघंट काळ – ०८:०४ ते ०९:३६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:३३ ते ०८:०४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०८:०४ ते ०९:३६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:३६ ते ०९:४८ | १२:१४ ते १२:३९ | १४:१० ते १४:४१ | १६:१८ ते १७:५६ | २०:१९ ते २२:४०⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:३३ ते ०८:१० | ०९:४८ ते १२:१४ | १४:४१ ते १६:१८ | १७:५६ ते २०:१९ | २२:४० ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १८:२२ ते ००:२५ पुढील दिवस | ओहोटी: ००:२५ पुढील दिवस ते ०६:२४ पुढील दिवस | भरती: ०६:२४ पुढील दिवस ते १२:४६ पुढील दिवस | ओहोटी: १२:४६ पुढील दिवस ते १९:१३ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ०६:३४ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्दशी (०६:३४ नं.) पौर्णिमावार – बुधवारनक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी (१५:४३ नं.) हस्तयोग – वृद्धि (१४:१६ नं.) ध्रुवकरण – वणीज (०६:३४ नं.) भद्राचंद्र रास – कन्यासूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा ०६.३४ ते १८.४७, सर्वेषाम् अन्वाधानं, हनुमान जयंती उपवास, मन्वादि, मन्वादिश्राद्धम्(पिण्डरहितं कार्यम्)(मन्वादिश्राद्ध केल्यास दोन हजार वर्षपर्यंत पितरांची तृप्ती होते), सर्वार्थसिद्धियोग १५.४३ नं., रवियोग १५.४३ प.👉 शुभाशुभ दिवस - १८:४७ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पौर्णिमा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्त्रनामस्तोत्राचे पठण आणि 'बुं बुधाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.