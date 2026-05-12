Panchang 12 May 2026 : आजच्या पंचांगानुसार शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रबळ आणि धार्मिक उपाय जाणून घ्या.

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०५☀️ सूर्यास्त – १८:५५🌞 चंद्रोदय – २७:०३⭐ प्रात: संध्या – ०४:५३ ते ०६:०५⭐ सायं संध्या – १८:५५ ते २०:०७⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२१⭐ प्रदोषकाळ – १८:५५ ते २१:०९⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – १५:४२ ते १७:१८⭐ यमघंट काळ – ०९:१७ ते १०:५३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५३ ते १२:३० 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३० ते १४:०६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:३९ ते ०९:१७ | १०:५३ ते ११:१३ | १३:४७ ते १४:३८ | १७:१८ ते २१:०८ | २१:५३ ते २२:३८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०५ ते ०८:३९ | ११:१३ ते १३:४७ | १४:३८ ते १६:२१ | २१:०८ ते २१:५३ | २२:३८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०२:३१ ते ०८:३३ | ओहोटी: ०८:३३ ते १४:४० | भरती: १४:४० ते २०:५६ | ओहोटी: २०:५६ ते ०३:०७ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ०९:४७ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – ०९:४७ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – दशमी (०९:४७ नं.) एकादशीवार – मंगळवारनक्षत्र – पूर्वाभाद्रपदा (२०:३५ नं.) उत्तराभाद्रपदायोग – वैधृति (१८:५२ नं.) विष्कंभकरण – भद्रा (०९:४७ नं.) बवचंद्र रास – कुंभ (१४:३९ नं. मीन)सूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा ०९.४७ प., संत मुक्ताबाई पुण्यतिथी मुक्ताईनगर, सर्वार्थसिद्धियोग २०.३५ नं.✅विशेष 👉 "अधिक ज्येष्ठ महिना मासिक राशिभविष्य--"भविष्यात येणाऱ्या शुभ संकेतांचा आणि संकटांचा अंदाज आल्यास आपल्या कामांचे आणि प्रयत्नांचे नियोजन करणे सुकर होते. या दृष्टीने मासिक राशिभविष्य या मालिकेतील नवा व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत.१७ मे २०२६ ते १५ जून २०२६ या काळामध्ये जो महिना येत आहे, तो 'अधिक' ज्येष्ठ महिना कोणत्या राशीला कोणती फळे देणार आहे, कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी विशिष्ट उपासना केल्याने या फळांची तीव्रता कमी होऊ शकेल याविषयी सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासरक श्री. गौरव देशपांडे खालील युट्यूब लिंकवर-https://youtu.be/OsFCmJdIyEU?si=nhGax84cUejI6xXv👉 शुभाशुभ दिवस - १८:५२ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –गणेश कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'अं अंगारकाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना १४:३९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना १४:३९ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.