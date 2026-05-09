Panchang 9 May 2026 : आजचे पंचांग!कालाष्टमी, सर्वार्थसिद्धियोग आणि शुभ मुहूर्तांची खास माहिती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०६☀️ सूर्यास्त – १८:५४🌞 चंद्रोदय – २५:१४⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६⭐ सायं संध्या – १८:५४ ते २०:०६⭐ अपराण्हकाळ – १३:४६ ते १६:२०⭐ प्रदोषकाळ – १८:५४ ते २१:०८⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – ०९:१८ ते १०:५४⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:४२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १४:०६ ते १५:४२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १५:४२ ते १७:१८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१३ ते १२:५५ | २१:०८ ते २३:२२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०६ ते ११:१३ | १२:५५ ते २१:०८ | २३:२२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ००:४० ते ०६:१८ | ओहोटी: ०६:१८ ते १२:०० | भरती: १२:०० ते १८:४१ | ओहोटी: १८:४१ ते ०१:१९ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ) १९:२१ नं. राहु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०९:५९ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – ०९:५९ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – सप्तमी (०९:५९ नं.) अष्टमीवार – शनिवारनक्षत्र – श्रवण (१९:२१ नं.) धनिष्ठायोग – शुक्ल (२२:४२ नं.) ब्रह्माकरण – बव (०९:५९ नं.) बालवचंद्र रास – मकरसूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – कालाष्टमी, धनिष्ठा नवकारंभ १९.२१ नं., पुण्यलोक अहिल्याबाई होळकर जयंती, सर्वार्थसिद्धियोग १९.२१ प.✅विशेष 👉 कमेंट्स वर कमेंट्स भाग ४-जेवणाआधी कोणते श्लोक म्हणावे ? रात्री झोपताना म्हणावयाचे श्लोक. शेतीसाठी शुभ मुहूर्त , लग्न आणि घर एका वर्षात करावे का ? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे बघा खालील youtube व्हिडिओमध्ये-https://youtu.be/pUSLBLycmQs?si=QNL1vxVfDsT5uQQxं👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दशरथ विरचित शनि स्तोत्राचे पठण आणि ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे