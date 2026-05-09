संस्कृती

Panchang 9 May 2026 : आजचे पंचांग!कालाष्टमी, सर्वार्थसिद्धियोग आणि शुभ मुहूर्तांची खास माहिती

Panchang 9 May 2026: आजच्या पंचांगात कालाष्टमी, शुभ योग आणि सर्व राशींसाठी महत्त्वाच्या ज्योतिषीय संकेतांची माहिती मिळणार आहे.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०६

☀️ सूर्यास्त – १८:५४

🌞 चंद्रोदय – २५:१४

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६

⭐ सायं संध्या – १८:५४ ते २०:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४६ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५४ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – ०९:१८ ते १०:५४

⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:४२

