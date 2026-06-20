संस्कृती

20 जून 2026 पंचांग! स्कंदषष्ठी, शुभ मुहूर्त आणि आजचे ज्योतिष संकेत

Panchang : 20 जून 2026 शनिवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. स्कंदषष्ठी व्रत, राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, दिनविशेष, उपासना, दान आणि 12 राशींसाठी महत्त्वाचे ज्योतिष संकेत जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – ११:११

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – ०९:१८ ते १०:५६

⭐ यमघंट काळ – १४:१३ ते १५:५१

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