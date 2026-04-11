Panchang 11 April 2026 : आजचे पंचांग 2026! मुहूर्त, राहूकाळ आणि शुभ वेळा जाणून घ्या एका क्लिकमध्ये!

Daily Panchang 11 April 2026 : आजचे संपूर्ण पंचांग वाचा – तिथी, नक्षत्र, राहूकाळ, शुभ-अशुभ मुहूर्त आणि ग्रहस्थितीची सविस्तर माहिती एका ठिकाणी मिळवा.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:२५

☀ सूर्यास्त – १८:४७

🌞 चंद्रोदय – २६:३९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१३ ते ०६:२५

⭐ सायं संध्या – १८:४७ ते १९:५९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४७ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – ०९:३० ते ११:०३

⭐ यमघंट काळ – १४:०८ ते १५:४१

