Panchang : 11 जून 2026 पंचांग! परमा एकादशी, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त आणि चंद्रबळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:००☀️ सूर्यास्त – १९:०६🌞 चंद्रोदय – २६:५७⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२८⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१६⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५४⭐ राहु काळ – १४:११ ते १५:४९⭐ यमघंट काळ – ०६:०० ते ०७:३८ .♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३३ ते १४:११ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:११ ते १५:४९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४४ ते १५:३६⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१४ ते १३:५१ | १६:२८ ते २२:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५२ ते ११:१४ | १३:५१ ते १६:२८ | २२:०० ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०२:१८ ते ०८:४५ | ओहोटी: ०८:४५ ते १५:१७ | भरती: १५:१७ ते २१:११ | ओहोटी: २१:११ ते ०३:०१ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ) ०२:०८ नं. पुढील दिवस केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १७:४० पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – १७:४० पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – एकादशी (१७:४० नं.) द्वादशीवार – गुरुवारनक्षत्र – अश्विनी (२६:०८ नं.) भरणीयोग – शोभन (२०:४२ नं.) अतिगंडकरण – बव (०६:३४ नं.) बालवचंद्र रास – मेषसूर्य रास – वृषभगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – परमा एकादशी(सर्वेषाम्), कमला एकादशी, सर्वार्थसिद्धियोग २६.०८ प.✅विशेष👉आपल्या दैनंदिन आयुष्यात आपल्या हातून घडणाऱ्या बऱ्या-वाईट कर्मांचा हिशेब आपल्या खात्यावर जमा होत राहतो. आणि त्यातून जमा होणाऱ्या पाप-पुण्याची फळे भोगण्यासाठी पुन्हा जन्म घ्यावा लागतो असे हिंदू धर्मातील तत्वज्ञान सांगते. असा पुनर्जन्म खरोखर मिळतो का? मिळाल्यास कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या अवस्थेत मिळतो अशा शंका सामान्यतः प्रत्येकाच्या मनात उद्भवतात.पुनर्जन्माविषयी भारतामध्ये प्राचीन काळापासून अनेक ग्रंथांमध्ये विविध अभ्यासकांनी आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अलीकडे तर पाश्चात्य जगातही अनेक तज्ज्ञांनी या विषयामध्ये सखोल अभ्यास करून त्याविषयी ग्रंथनिर्मिती केलेली दिसते. पुनर्जन्म ही एक अंधश्रद्धा आहे असं म्हणणारा एक वर्ग आणि दुसरीकडे या संकल्पनेला पुष्टी देणाऱ्या इतिहासातील काही वैशिष्ट्यपूर्ण घटना यांचा परामर्श घेऊन सविस्तर माहिती सांगणारा हा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत. जाणून घेऊ या पुनर्जन्माचं रहस्य श्री. गौरव देशपांडेhttps://youtu.be/M4yZN8XVKUw?si=ModnNsG-JHF7LYR-👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – बृहस्पती कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.