संस्कृती

Panchang : 11 जून 2026 पंचांग! परमा एकादशी, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त आणि चंद्रबळ जाणून घ्या

Panchang : 11 जून 2026 च्या देशपांडे पंचांगानुसार परमा एकादशी, कमला एकादशी, सर्वार्थसिद्धी योग, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, दिशाशूल आणि धार्मिक उपायांची सविस्तर माहिती वाचा.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०६

🌞 चंद्रोदय – २६:५७

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२८

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१६

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – १४:११ ते १५:४९

⭐ यमघंट काळ – ०६:०० ते ०७:३८

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