Panchang 24 April 2026 : आजचे पंचांग! दुर्गाष्टमी विशेष, शुभ मुहूर्त आणि राहू काळ जाणून घ्या

Panchang : 24 एप्रिल 2026 चे सविस्तर पंचांग वाचा. दुर्गाष्टमी निमित्त शुभ मुहूर्त, राहू काळ, तिथी, नक्षत्र आणि आजच्या दिवसाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:१५

☀ सूर्यास्त – १८:५१

🌞 चंद्रोदय – १२:३५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०३ ते ०६:१५

⭐ सायं संध्या – १८:५१ ते २०:०३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५१ ते २१:०७

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १०:५८ ते १२:३३

⭐ यमघंट काळ – १५:४२ ते १७:१६

