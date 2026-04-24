Panchang 24 April 2026 : आजचे पंचांग! दुर्गाष्टमी विशेष, शुभ मुहूर्त आणि राहू काळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:१५☀ सूर्यास्त – १८:५१🌞 चंद्रोदय – १२:३५⭐ प्रात: संध्या – ०५:०३ ते ०६:१५⭐ सायं संध्या – १८:५१ ते २०:०३⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१९⭐ प्रदोषकाळ – १८:५१ ते २१:०७⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५५⭐ राहु काळ – १०:५८ ते १२:३३⭐ यमघंट काळ – १५:४२ ते १७:१६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:४९ ते ०९:२४ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२४ ते १०:५८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:०५ ते १०:५८ | १२:३३ ते १३:४८ | १७:१६ ते १८:०० | २१:०७ ते २३:२४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१५ ते ०७:०५ | १३:४८ ते १७:१० | १८:०० ते २१:०७ | २३:२४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १२:३९ ते १९:२२ | ओहोटी: १९:२२ ते ०२:०० पुढील दिवस | भरती: ०२:०० पुढील दिवस ते ०७:४७ पुढील दिवस | ओहोटी: ०७:४७ पुढील दिवस ते १३:३८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – २३:०७ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – अष्टमी (२३:०७ नं.) नवमीवार – शुक्रवारनक्षत्र – पुष्य (२३:४० नं.) आश्लेषायोग – धृति (०६:५६ नं.) शूलकरण – भद्रा (१२:०२ नं.) बवचंद्र रास – कर्कसूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा १२.०२ प., दुर्गाष्टमी, आम्ररसेन देवीपूजा, अपराजितादेवीपूजा, हंसराजस्वामी पु.ति.परांडा(बार्शी), श्रीमद्सुरेश्वराचार्य आराधना, श्रीशंकर महाराज पु.ति., बगलामुखी जयंंती, उत्पात २३.४० प.✅विशेष👉सत्ता आणि अति आत्मविश्वास या गोष्टी एकत्र आल्या की त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, हे सध्या जग पाहतं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प - जे काही महिन्यांपूर्वी स्वतःला शांततेचं नोबेल प्रदान करण्यात यावं या विचारावर ठाम होते, त्यांनी अमेरिकेच्या युद्धखोर वृत्तीचं दर्शन दाखवायला सुरुवात केली. इराणविरुद्ध युद्ध पुकारून संपूर्ण जगाला वेठीला धरलं आहे.त्यांच्या कृतीतून आणि विधानांमधून नेहमीच परस्पर विरोधी अर्थ निघताना आपण पाहिलं आहे.अशा या सत्तेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या पण काहीशा चंचल, अति महत्त्वाकांक्षी माणसाची पत्रिका अभ्यासली, तर त्यांच्या स्वभावामागचं रहस्य उलगडत येईल या दृष्टीने 'पत्रिका काय सांगते?' या मालिकेमध्ये हा भाग आम्ही घेऊन आलो आहोत.नेमक्या कोणत्या ग्रहयोगांमुळे सत्तेच्या शिखरापर्यंत असा माणूस पोहोचतो आणि जगासमोर आपली एक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी कोणते ग्रह सहाय्य्य करतात याविषयी जाणून घेऊ या पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/tE_qAGxSiig?si=YymVhEj8Jp4e8rS9👉 शुभाशुभ दिवस - १२:०२ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –दुर्गा स्तोत्राचे पठण आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – नारळ, खोबरं, मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे