आजचे पंचांग 25 जून 2026! निर्जला एकादशी, रवियोग आणि चंद्रबळाचा संपूर्ण तपशील

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०३☀️ सूर्यास्त – १९:०९🌞 चंद्रोदय – १५:२९⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:५२⭐ यमघंट काळ – ०६:०३ ते ०७:४१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३६ ते १४:१४ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१४ ते १५:५२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४७ ते १५:३९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१७ ते १३:५४ | १६:३१ ते २२:०३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५५ ते ११:१७ | १३:५४ ते १६:३१ | २२:०३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १५:३४ ते २१:१३ | ओहोटी: २१:१३ ते २६:५० | भरती: २६:५० ते ३३:३७ |🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २२:१९ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २२:१९ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – एकादशी (२२:१९ नं.) द्वादशीवार – गुरुवारनक्षत्र – स्वाती (१८:३३ नं.) विशाखायोग – शिव (१२:५३ नं.) सिद्धकरण – वणीज (०९:४१ नं.) भद्राचंद्र रास – तुळसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०९.४१ ते २२.१९, सर्वेषाम् निर्जला एकादशी, या एकादशीस उपवास केल्यास १२ एकादशींच्या व्रताचे फळ मिळते, शर्करायुक्तजलकुंभदान, रवियोग १८.३३ प.✅विशेष👉भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये पाऊस वेळेवर येणे हा जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. पाऊस उशीरा आला किंवा सरासरीपेक्षा कमी किंवा जास्त आला तर होणारे नुकसान अपरिमित असते. अशा पावसाचा अंदाज लावणे वेधशाळेप्रमाणेच जनसामान्यांनाही आवश्यक होऊन बसते.प्राचीन काळापासून आपल्याकडे ऋषीमुनींनी, अभ्यासकांनी विविध पद्धतींनी पाऊस येण्याचा अंदाज कसा लावावा याविषयी सखोल अभ्यास केलेला आहे. आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. प्रस्तुत व्हिडिओमधून पाहू या अशीच काही निसर्गसूचक लक्षणे, प्राण्यांच्या सवयी ज्यातून पावसाचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होते.https://youtube.com/watch?v=O31AZw8B7RQ&si=gwhs9dXK5aRlby1H👉 शुभाशुभ दिवस - सकाळी ०९:४१ प. शुभ दिवस, २२:१८ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - एकादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग, भात🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे