संस्कृती

आजचे पंचांग 25 जून 2026! निर्जला एकादशी, रवियोग आणि चंद्रबळाचा संपूर्ण तपशील

Panchang : 25 जून 2026 च्या निर्जला एकादशी विशेष पंचांगात शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रबळ आणि धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०३

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – १५:२९

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:५२

⭐ यमघंट काळ – ०६:०३ ते ०७:४१

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