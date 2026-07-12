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आजचे पंचांग 12 जुलै 2026! प्रदोष, शिवरात्री, राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Panchang : 12 जुलै 2026 रविवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजची तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, सूर्योदय-सूर्यास्त, प्रदोष, शिवरात्री आणि धार्मिक दिनविशेषाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०८

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – २८:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५६ ते ०६:०८

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १७:३२ ते १९:१०

⭐ यमघंट काळ – १२:३९ ते १४:१६

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