आजचे पंचांग 12 जुलै 2026! प्रदोष, शिवरात्री, राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०८☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – २८:३३⭐ प्रात: संध्या – ०४:५६ ते ०६:०८⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:००⭐ राहु काळ – १७:३२ ते १९:१०⭐ यमघंट काळ – १२:३९ ते १४:१६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२३ ते ११:०१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:०१ ते १२:३९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५२ ते ११:२० | १४:१६ ते १६:३३ | १९:१० ते २०:३७ | २३:३३ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०८ ते ०७:५२ | ११:२० ते १३:५७ | १६:३३ ते १९:१० | २०:३७ ते २३:३३🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०३:३० ते १०:२७ | ओहोटी: १०:२७ ते १७:२६ | भरती: १७:२६ ते २३:०१ | ओहोटी: २३:०१ ते २८:३६🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २०:२३ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – २०:२३ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – शुद्ध ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – त्रयोदशी (२०:२३ नं.) चतुर्दशीवार – रविवारनक्षत्र – मृगशीर्ष (२८:०४ नं.) आर्द्रायोग – वृद्धि (१८:०४ नं.) ध्रुवकरण – गरज (०९:३७ नं.) वणीजचंद्र रास – वृषभ (१६:५४ नं. मिथुन)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २०.२३ नं., प्रदोष, शिवरात्रि🛑विशेष👉आकाशात सध्या एक अत्यंत दुर्मिळ, अनाकलनीय आणि तितकीच चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देवगुरु बृहस्पती म्हणजेच गुरु ग्रह सध्या आकाशात 'अतिचारी' गतीने धावत आहे. शनि महाराज मीन राशीत 'वक्री' होत आहेत. या दोन गोष्टींचा सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यावर जो प्रभाव पडणार आहे, हे सांगणारा हा video विशेषतः "आर्थिक गुंतवणूकदारांसाठी" अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.या दोन खगोलीय घटनांमुळे पावसावर काय परिणाम होणार, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने commodity market मध्ये कोणती हालचाल दिसून येणार आणि मुख्य म्हणजे शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार याबदल सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=t8x4YrfXXBM&si=Eb0tDNrVGkv3ODy9👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – वांगे, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , कर्क , सिंह , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना १६:५४ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना १६:५४ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.