आजचे पंचांग 13 जुलै 2026! चतुर्दशी, शनैश्चर जयंती, राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०८☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – २९:४२⭐ प्रात: संध्या – ०४:५६ ते ०६:०८⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:००⭐ राहु काळ – ०७:४५ ते ०९:२३⭐ यमघंट काळ – ११:०१ ते १२:३९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:५४ ते १७:३२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:०८ ते ०७:४५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:३६ ते ११:०१ | १३:५७ ते १९:१० | २३:३३ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०८ ते ०९:३६ | ११:२० ते १३:५७ | १९:१० ते २३:३३🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०४:३६ ते ११:३४ | ओहोटी: ११:३४ ते १८:३१ | भरती: १८:३१ ते २४:०८ | ओहोटी: २४:०८ ते २९:४६🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ) २६:२८ नं. सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १७:५६ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – १७:५६ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – शुद्ध ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्दशी (१७:५६ नं.) अमावस्यावार – सोमवारनक्षत्र – आर्द्रा (२६:२८ नं.) पुनर्वसूयोग – ध्रुव (१५:०१ नं.) व्याघातकरण – भद्रा (०७:०९ नं.) शकुनीचंद्र रास – मिथुनसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०७.०९ प., श्रीशनैश्चर जयंती (ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां रोहिणीनक्षत्रे), रामचंद्रयोगी पुण्यतिथि (नृसिंहवाडी)🛑विशेष👉 💍 फक्त आवड किंवा फॅशन म्हणून रत्न घालताय? मग सावधान! 💍यश, कीर्ती आणि समृद्धी मिळावी म्हणून आपण बोटात किंवा गळ्यात एखादे रत्न जडवून घेतो. पण ते रत्न खरंच तुमच्या कुंडलीनुसार योग्य आहे का? की एखादे चुकीचे रत्न तुमच्या अडचणी आणखी वाढवत आहे?रत्नशास्त्राचा खरा उद्देश काय आहे, हे सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या:सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=7sO1l_slfJQ&si=yTOa1k0Z70ubC7OS👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्दशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे