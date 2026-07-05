आजचे पंचांग ५ जुलै २०२६! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि रवियोगाची संपूर्ण माहिती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०६☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – २३:००⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९⭐ राहु काळ – १७:३२ ते १९:१०⭐ यमघंट काळ – १२:३८ ते १४:१६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२२ ते ११:०० 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:०० ते १२:३८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५० ते ११:१९ | १४:१६ ते १६:३३ | १९:१० ते २०:३७ | २३:३२ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०६ ते ०७:५० | ११:१९ ते १३:५६ | १६:३३ ते १९:१० | २०:३७ ते २३:३२🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २३:०४ ते २९:०९ | ओहोटी: २९:०९ ते ०६-०७-२०२६ ११:१८ | भरती: ०६-०७-२०२६ ११:१८ ते ०६-०७-२०२६ १७:३० | ओहोटी: ०६-०७-२०२६ १७:३० ते ०६-०७-२०२६ २३:३८🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी १०:१७ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – १०:१७ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – शुद्ध ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – पंचमी (१०:१७ नं.) षष्ठीवार – रविवारनक्षत्र – शतभिषा (१२:०७ नं.) पूर्वाभाद्रपदायोग – आयुष्मान (१३:४१ नं.) सौभाग्यकरण – तैतिल (१०:१७ नं.) गरजचंद्र रास – कुंभसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – रवियोग १२.०७ नं.🛑विशेष👉आकाशात सध्या एक अत्यंत दुर्मिळ, अनाकलनीय आणि तितकीच चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देवगुरु बृहस्पती म्हणजेच गुरु ग्रह सध्या आकाशात 'अतिचारी' गतीने धावत आहे. शनि महाराज मीन राशीत 'वक्री' होत आहेत. या दोन गोष्टींचा सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यावर जो प्रभाव पडणार आहे, हे सांगणारा हा video विशेषतः "आर्थिक गुंतवणूकदारांसाठी" अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.या दोन खगोलीय घटनांमुळे पावसावर काय परिणाम होणार, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने commodity market मध्ये कोणती हालचाल दिसून येणार आणि मुख्य म्हणजे शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार याबदल सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=t8x4YrfXXBM&si=Eb0tDNrVGkv3ODy9👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.