संस्कृती

आजचे पंचांग ५ जुलै २०२६! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि रवियोगाची संपूर्ण माहिती

Panchang : ५ जुलै २०२६, रविवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजचे सूर्योदय-सूर्यास्त, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, रवियोग, तिथी, नक्षत्र, योग, दान आणि दिनविशेष यांची सविस्तर माहिती एका ठिकाणी.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०६

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – २३:००

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – १७:३२ ते १९:१०

⭐ यमघंट काळ – १२:३८ ते १४:१६

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