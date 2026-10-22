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Vastu Tips: घरात पोपट येणे 'हे' शुभ मानले जाते की अशुभ? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरात पोपट आल्याने काय होते?

Parrot Vastu Tips: घराच्या खिडकीत पोपट दिसणे म्हणजे 'या' मोठ्या गोष्टीचा संकेत! जाणून घ्या वास्तुशास्त्राचे मोठे गूढ!
Parrot Vastu Tips Meaning of Parrot Coming to House & How to Attract

Parrot Vastu Tips: Meaning of Parrot Coming to House & How to Attract

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Parrot at Home Vastu Significance: प्रत्येकाच्या घराच्या खिडकीत किंवा बागेत चिमणी, कावळे यांसारखे पक्षी रोज डोकावत असतात. पण, जर एखाद्याच्या घराच्या बाल्कनीत किंवा खिडकीवर सुंदर हिरवागार पोपट येऊन बसला, तर तो अत्यंत शुभ संकेत मानला जातो. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये पोपट या पक्षाला विशेष स्थान आहे. घरात पोपट येणे किंवा दिसणे हे भाग्याचे आणि सकारात्मकतेचे लक्षण मानले जाते.

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