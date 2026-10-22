Vastu Tips: घरात पोपट येणे 'हे' शुभ मानले जाते की अशुभ? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरात पोपट आल्याने काय होते?

Parrot at Home Vastu Significance: प्रत्येकाच्या घराच्या खिडकीत किंवा बागेत चिमणी, कावळे यांसारखे पक्षी रोज डोकावत असतात. पण, जर एखाद्याच्या घराच्या बाल्कनीत किंवा खिडकीवर सुंदर हिरवागार पोपट येऊन बसला, तर तो अत्यंत शुभ संकेत मानला जातो. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये पोपट या पक्षाला विशेष स्थान आहे. घरात पोपट येणे किंवा दिसणे हे भाग्याचे आणि सकारात्मकतेचे लक्षण मानले जाते..वास्तुशास्त्रानुसार पोपटाचे महत्त्ववास्तुशास्त्रानुसार, पोपट हा प्रेम, निष्ठा, दीर्घायुष्य आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानला जातो. पोपटाचा संबंध थेट बुध ग्रहाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे पोपटाचे आगमन बुद्धी, ज्ञान, वाणी आणि व्यवसायात प्रगती दर्शवते. याशिवाय, ज्या घरात नियमित पोपट येतात, त्या कुटुंबातील सदस्यांमधील प्रेम वाढते आणि नातेसंबंधांमध्ये गोडवा निर्माण होतो. घरातील वास्तुदोष दूर होऊन सुख-समृद्धी नांदण्यास मदत होते..Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम .पोपटांना घराकडे आकर्षित करण्याचे प्रभावी उपायशहरीकरणामुळे पोपटांचा नैसर्गिक अधिवास कमी होत चालला आहे. अशा वेळी तुमच्या खिडकीत किंवा बागेत पोपटांना आकर्षित करण्यासाठी तुम्ही काही नैसर्गिक आणि सोपे उपाय करू शकता-अन्न आणि पाण्याची योग्य सोय: पोपटांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या खाण्यापिण्याची उत्तम व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. त्यांना सूर्यफुलाच्या बिया, मका, धान्य किंवा उकडलेले शेंगदाणे खूप आवडतात. याशिवाय, खिडकीत किंवा बागेत सफरचंद, पेरू, आंबा किंवा हिरव्या मिरचीचे तुकडे ठेवावेत. तसेच पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचे भांडे (Bird Bath) ठेवावे. पक्ष्यांच्या आरोग्यासाठी हे पाणी रोज बदलणे आवश्यक आहे..नैसर्गिक अधिवास आणि रोपांची लागवड: पोपटांना झाडे आणि हिरवळ खूप आवडते. तुमच्या बागेत किंवा गच्चीवर पेरू, आवळा किंवा पळसाची झाडे लावू शकता. तसेच बाल्कनीत जाडसर फांद्या बांधून त्यांना बसण्यासाठी सुरक्षित जागा तयार करावी, जेणेकरून ते सहज येऊन बसू शकतील.रंग आणि सुरक्षिततेची काळजी: पोपटांना हिरवा रंग विशेष आवडतो. बाल्कनीत हिरवीगार रोपे लावल्यास ते सहज आकर्षित होतात. पक्षी अतिशय संवेदनशील असतात, त्यामुळे त्यांना मांजरी किंवा इतर प्राण्यांचा धोका नसलेली शांत जागा निवडावी. सततचा गोंगाट असलेल्या ठिकाणी पोपट येत नाहीत..रासायनिक गोष्टी टाळा: बागेतील झाडांना रासायनिक खते किंवा कीटकनाशके देणे टाळावे, कारण ते खाल्ल्याने पक्षांना विषबाधा होऊ शकते. तसेच परिसराची स्वच्छता ठेवावी.जर तुम्ही तुमच्या घराच्या आसपास पक्ष्यांसाठी योग्य आणि सुरक्षित वातावरण तयार केले, तर हे सुंदर पाहुणे हमखास तुमच्या अंगणात नियमित हजेरी लावून तुमच्या भाग्याचे दरवाजे उघडू शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: निर्णय घेताना नेहमी असतात गोंधळलेले; 'या' मूलांकाचे लोक गमावतात हातात आलेली मोठी संधी! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.