'पाशांकुशा एकादशी' कधी आहे? जाणून घ्या अचूक तारीख, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा आणि पारणाची योग्य वेळ!

Pashankusha Ekadashi Date: आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी 'पाशांकुशा एकादशी' म्हणून ओळखली जाती. यावर्षी पाशांकुशा एकादशीचे व्रत २२ ऑक्टोबर २०२६, गुरुवार रोजी पाळले जाणार आहे. ही तिथी सृष्टीचे पालनहार भगवान विष्णूंच्या पद्मनाभ रूपाला समर्पित आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी जो भक्त श्रद्धाभावाने व्रत करतो, त्याच्याकडून नकळत घडलेल्या पापांचे क्षालन होते आणि त्याला मृत्यूनंतर मोक्ष प्राप्त होतो..पाशांकुशा एकादशी २०२६: तारीख आणि शुभ मुहूर्तपंचांगानुसार, आश्विन शुक्ल पक्षातील एकादशी तिथीची सुरुवात आणि समाप्तीची वेळ खालीलप्रमाणे आहे-एकादशी तिथी प्रारंभ: २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी २:११ मिनिटांनी.एकादशी तिथी समाप्त: २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी २:४७ मिनिटांनी.व्रताची तारीख: २२ ऑक्टोबर २०२६, गुरुवार..Vastu Tips: वास्तुशास्त्रानुसार घराजवळ 'ही' झाडे लावणे मानले जाते शुभ; जाणून घ्या घरासाठी फायदेशीर असणारी रोपे! .व्रत पारणाची अचूक वेळएकादशी व्रताची समाप्ती द्वादशी तिथीमध्ये केली जाते. या व्रताचे पारण करण्यासाठी खालील शुभ वेळ निश्चित करण्यात आली आहे-पारणची तारीख: २३ ऑक्टोबर २०२६, शुक्रवार.पारणची वेळ: सकाळी ५:५१ मिनिटांपासून ते सकाळी ८:०८ मिनिटांपर्यंत.द्वादशी तिथी समाप्त: २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी २:३५ मिनिटांनी..पाशांकुशा एकादशीचे धार्मिक महत्त्व'पाशांकुशा' या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करताना धर्मग्रंथांमध्ये सांगितले आहे की, 'पाप' म्हणजे वाईट कर्म आणि 'अंकुश' म्हणजे हत्तीला नियंत्रित ठेवणारे साधन. म्हणजेच, वाईट इच्छा आणि दुष्कृत्यांवर नियंत्रण मिळवून मानवाला पापांच्या ओझ्यातून मुक्त करणे हे या व्रताचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. पद्म पुराणानुसार, भगवान श्रीकृष्णाने स्वतः पांडवपुत्र युधिष्ठिराला या व्रताचे महात्म्य सांगितले होते. या दिवशी केलेले दान आणि पूजन पितरांना मोक्ष मिळवून देण्यास तसेच वैकुंठ प्राप्तीसाठी अत्यंत फलदायी मानले जाते..पाशांकुशा एकादशीची पौराणिक व्रत कथापौराणिक कथेनुसार, विंध्याचल पर्वताच्या जवळ 'क्रोधन' नावाचा एक क्रूर शिकारी राहत होता. आपले संपूर्ण आयुष्य पापे करण्यात, प्राण्यांची शिकार करण्यात आणि असत्य बोलण्यात घालवणाऱ्या त्या शिकाऱ्याचा अंतकाळ जवळ आला, तेव्हा यमदूत त्याला नेण्यासाठी आले. मृत्यूच्या भयाने घाबरलेला क्रोधन महर्षी अंगिरा यांच्या आश्रमात पोहोचला आणि त्याने ऋषींच्या चरणी शरण जात, मुक्तीचा मार्ग विचारला.महर्षी अंगिरा यांनी त्याच्यावर दया दाखवून त्याला आगामी पाशांकुशा एकादशीचे व्रत विधिवत पाळण्याचा सल्ला दिला. शिकाऱ्याने पूर्ण श्रद्धा आणि नियमांचे पालन करून हे व्रत केले आणि संपूर्ण रात्र भगवान विष्णूच्या नामाचा जप केला. या व्रताच्या पुण्यप्रभावामुळे त्याच्या जन्माजन्मांतरांची पापे नष्ट झाली आणि त्याला थेट भगवान विष्णूंच्या वैकुंठ धामची प्राप्ती झाली..पूजा कशी करावी?सकाळी स्नान व संकल्प: एकादशीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ वस्त्र परिधान करून विष्णू चरणी व्रताचा संकल्प घ्यावा.स्थापना व दीपप्रज्वलन: घरातील मंदिराची स्वच्छता करून एका पाटावर लाल किंवा पिवळे वस्त्र अंथरावे. त्यावर भगवान विष्णू किंवा पद्मनाभ मूर्तीची स्थापना करून दिवा लावावा.पूजा साहित्य अर्पण: श्रीविष्णूंना चंदनाची उटी, अक्षता, पिवळी फुले, तुळशीची पाने आणि फळांचा नैवेद्य अर्पण करावा.मंत्र जप व पाठ: पूजेच्या वेळी 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या मंत्राचा सतत जप करावा. तसेच विष्णु सहस्रनाम किंवा विष्णू चालीसा आणि व्रत कथेचे वाचन करावे.आरती व दान: पूजेच्या शेवटी देवाची आरती म्हणावी आणि दिवसभर उपवास करून द्वादशीच्या दिवशी शुभ मुहूर्तात पारण करावे. या दिवशी गरजू लोकांना अन्न, वस्त्र किंवा फळांचे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते..Numerology: निर्णय घेताना नेहमी असतात गोंधळलेले; 'या' मूलांकाचे लोक गमावतात हातात आलेली मोठी संधी! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.