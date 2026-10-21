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'पाशांकुशा एकादशी' कधी आहे? जाणून घ्या अचूक तारीख, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा आणि पारणाची योग्य वेळ!

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Pashankusha Ekadashi 2026 Date, Timings, Puja Vidhi & Katha

Pashankusha Ekadashi 2026: Date, Timings, Puja Vidhi & Katha

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Pashankusha Ekadashi Date: आश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशी 'पाशांकुशा एकादशी' म्हणून ओळखली जाती. यावर्षी पाशांकुशा एकादशीचे व्रत २२ ऑक्टोबर २०२६, गुरुवार रोजी पाळले जाणार आहे. ही तिथी सृष्टीचे पालनहार भगवान विष्णूंच्या पद्मनाभ रूपाला समर्पित आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी जो भक्त श्रद्धाभावाने व्रत करतो, त्याच्याकडून नकळत घडलेल्या पापांचे क्षालन होते आणि त्याला मृत्यूनंतर मोक्ष प्राप्त होतो.

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