Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात रोज करा 'हे' 6 उपाय, राहु-केतू दोषापासून राहाल दूर

पितृपक्षात राहू-केतू दोष निवारणासाठी ६ प्रभावी उपाय
पितृपक्ष ७ सप्टेंबर ते २१ सप्टेंबर दरम्यान साजरा केला जाईल.

या काळात राहू-केतू दोष निवारणासाठी विविध उपाय केले जातात.

या उपायांनी पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात.

Rahu Ketu dosha remedies: पितृपक्ष हा आपल्या पूर्वजांचे स्मरण करणारा पवित्र पंधरवडा आहे. यंदा पितृपक्ष ७ सप्टेंबरला सुरू होऊन २१ सप्टेंबरला संपणार आहे. हा काळ मृत आत्म्यांना अन्न, पाणी आणि प्रार्थना अर्पण करण्यासाठी सर्वात शक्तिशाली काळ मानला जातो.

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा राहू आणि केतू कुंडलीत वाईट स्थितीत असतात, तेव्हा ते बहुतेकदा पितृदोष निर्माण करतात. यामुळे जीवनातील महत्त्वाच्या क्षेत्रात अडथळे, कौटुंबिक वाद, आर्थिक संघर्ष आणि विलंब येतो. पूर्वजांच्या आशीर्वादाने राहू आणि केतूचे दुष्परिणाम कमी होऊ शकतात असे शास्त्रात म्हटलं आहे. म्हणूनच पितृपक्ष हा उपाय करण्यासाठी आदर्श काळ मानला जातो. या काळात पुढील उपाय केल्यास राहू-केतू दोषापासून मुक्तता मिळू शकते.

